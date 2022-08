Az izlandi zászló színeit idéző gyöngyöt találtak egy viking településen

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Az izlandi Antikva régészei egy 940-ben épült tanya maradványaira bukkantak az Öræfajökull vulkán közelében. A tanya valószínűleg az 1300-as évekig használatban volt, az építkezések első része 1100-ig tartott, majd 1160 környékén újabb épületeket húztak fel.

A tanyát egy földcsuszamlás a tizenegyedik században maga alá temette, majd egy 1362-es vulkánkitörés után vastag hamuréteg telepedett rá, így a régészeti leletek viszonylagos maradtak fenn.

A területet a norvég NIKU (Norwegian Institute for Cultural Heritage Research) és az izlandi Antikva közösen vizsgálja, és az eddigi radarvizsgálatok szerint van is ott mit vizsgálni. Manuel Gabler, a geofizikai kutatás vezetője szerint az is bebizonyosodott, hogy a radartechnika, amit Norvégiában már sikerrel alkalmaztak, Izlandon is beválik: ez azért nem egyértelmű, mert a két országban más a talaj összetétele, és a kutatók nem voltak biztosak benne, hogy a vulkanikus hamurétegekkel szennyezett talajon is működik-e.

Bjólfur nyomában

A környéken feltárt sírokban a csontok mellett állati maradványokat is találtak, valamint ékszereket és gyöngyöket is – ez arra utal, hogy gazdag, előkelő embereket temethettek ide. Az egyik sírban fekvő férfit egy csónakba temették, és egy lándzsát és egy ezüstgyűrűt is temettek mellé, az általa viselt öv csatja pedig valamikor 850 és 950 között készülhetett. A sírban a „viking sakk” becenévre hallgató hnefatafl nevű stratégiai játék figuráit is megtalálták.

Az izlandi gyöngy Fotó: Antikva

A mostani feltárások során egy érdekes gyöngy is előkerült: az egyik darab úgy néz ki, mint amit az izlandi zászló színeivel díszítettek, ami azért is furcsa, mert az országnak csak 1915 óta ilyen a lobogója. Egy másik most feltárt sírban hajótömés maradványaira bukkantak, valamint egy ló maradványaira és számos apróbb, vasból készült tárgyat is találtak.

A kutatók azt remélik, hogy az Izland korai időszakából származó leletek közelebb vihetik őket az egyik első ottani település feltárásához: ezt a Landnåmsboka, egy 12. századi szöveg említi először, és a régészek szerint a most vizsgált területen lehetett, és egy Bjólfur nevű norvég alapította.

