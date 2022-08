Szenzációs képeket lőtt a Jupiterről a James Webb teleszkóp

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Soha nem látott képeket rögzített a világ legfejlettebb teleszkópja, a James Webb a Jupiterről, ezeket a NASA közölte hétfőn. A teleszkóp által rögzített képeket Judy Schmidt, a citizen science egyik jeles képviselője dolgozta fel egy baszk csillagász, Ricardo Hueso segítségével. A képek eredetileg nem így néztek ki: Schmidt adta hozzá a kék, fehér, zöld, sárga és narancssárga színeket, így láthatóak rajtuk a bolygó részletei. A felvételek a teleszkóp infravörös kamerájával készültek.

A Jupiter és a gyűrűi, a háttérben távoli galaxisok láthatóak Fotó: NASA

A James Webb által küldött adatokat a NASA, az Európai Űrügynökség (ESA) és a Kanadai Űrügynökség (CSA) kutatói dolgozták fel, a most kiadott képek viszont még a Jupiter legnagyobb szakértőit is meglepték. Imke de Pater, a Kaliforniai Egyetem csillagászprofesszora meglepőnek nevezte a részletgazdag felvételeket, amelyeken még a bolygó halvány gyűrűi is látszanak.

Az Adrastea és az Amalthea Fotó: NASA

A képeken látható a Jupiter két holdja, az Adrastea és az Amalthea is. Ez is fontos: a bolygónak legalább 80 ismert holdja van, de a csillagászok még keveset tudnak róluk, az ehhez hasonló felvételek ezért is különösen érdekesek.

De Pater és a Jupiterkutatók szerint az ehhez hasonló képek segítenek majd a bolygó alaposabb megértésében, leginkább abban, hogy milyen kapcsolatban állnak egymással a gázbolygó különböző rétegei, és hogyan áramlik a hő a Jupiter felületén. A képen látható narancssárga ragyogás a Jupiter sarki fénye, a zöld a magasan fekvő gázréteg, kék színben pedig a felhők látszanak. A fehér részek a viharokat jelzik. A képen fehér színben látható a Nagy Vörös Folt, a Jupiter legnagyobb vihara is.

