Elképesztő ábra mutatja, hogy mennyire felgyorsult idén a svájci gleccserek olvadása

Idén nyáron többször is a hírekbe került az alpesi gleccserek katasztrofális mértékű olvadása, és ezt most a svájci gleccsermonitorozó program (GLAMOS) legújabb adatai is megerősítették.

A 2021 nyarán hóréteggel borított Plaine Morte gleccser Fotó: DAVID TATIN/Biosphoto via AFP

A zürichi műszaki egyetem gleccserkutatója, Matthias Huss által a Twitteren megosztott ábrán a svájci Plaine Morte gleccser zsugorodásának idei mértéke látszik, összehasonlításban a megelőző tíz év átlagával. A Bern kantonban, 2750 méteres magasságban található gleccser tömege május eleje óta a korábbi évekhez képest jóval az átlag alatt alakul. Az olvadási trend júliusban még jobban felerősödött, és csak augusztus közepétől kezdett valamelyest enyhülni.

A Plaine Morte gleccser tömegegyensúlyának változása idén (piros vonal) és a megelőző 10 év átlagát tekintve (kék szaggatott vonal) Illusztráció: Matthias Huss/GLAMOS

Huss szerint a legfrissebb mérések alapján példátlan szintre lépett a gleccserolvadás, amely a meteorológiai nyár vége után is tovább folytatódik. A kutatók még július végén osztották meg a Reutersszel azokat az adatokat, amelyek szerint az idei rekordmértékű olvadás elsősorban a télen leeső kevés hóra, illetve két, nyár eleji hőséghullámra vezethető vissza.

A kutató tweetjére válaszként közzétett videón az is látszik, hogy ennek milyen hatása van a Plaine Morte gleccserre. Az augusztusban rögzített felvétel egy lényegében teljesen hómentes, szürkés gleccsert mutat, amelynek olvadását így nem mérsékli a napsugárzást hatékonyan visszaverő hótakaró.

A gleccserek és jégtakarók éves tömegegyensúlya a rájuk hulló hó és az elolvadó vagy leszakadó jég mennyiségének függvényében alakul. Huss és kollégáinak egy júliusban közzétett kutatása azt találta, hogy a svájci gleccserek elmúlt évtizedekben észlelt olvadását hosszú távon nem a rájuk hulló hó mennyiségének változása, hanem a nyári olvadásuk mértékének jelentős növekedése okozza. Ez az elmúlt 30 évben megfigyelt trend az emberi tevékenység által okozott globális felmelegedés következménye.

