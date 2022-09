A szelfihez ragaszkodnak, maszkot már kevésbé akarnak hordani a majomnéző turisták

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Az Exeteri Egyetem, a lisszaboni NOVA Egyetem és az ugandai nonprofit szervezet, a Conservation Through Public Health közös felmérésében azt vizsgálta, hogy a turisták milyen óvintézkedéseket hajlandóak betartani akkor, ha főemlősöket látogatnak meg, ennek megfelelően pedig a jövőben újabb majombiztonsági ajánlásokat tesznek majd az érintett nemzeti parkok és szafarik részére. A felmérésben ezer olyan turista válasza szerepelt, akik vagy már voltak az elmúlt években majomnézőben, vagy a közeljövőben terveznek hasonló programot.

Mivel a felmérést a világjárvány kellős közepén tartották, megvannak a maga korlátai (a válaszadók java része például nem lett volna hajlandó a majomles kedvéért beoltatni magát, de akkor még nem is nagyon volt mivel), a covidon kívül is jól jöhet, mert így többet tudhatnak meg a látogatók felhasználási szokásairól.

Mivel a főemlősök szervezete nagyban hasonlít az emberére, egyáltalán nem mindegy, hogy oda-vissza milyen betegségek közlekednek a fajok között, ezért az érintett intézmények létrehozták a Protect Great Apes from Disease nevű kezdeményezést, ami a biztonságos és mindkét fél számára kielégítő majomnézés kiskátéját tartalmazza, ezekről az afrikai vadasparkokban is tájékoztatókat helyeznek el.

Köpködni nem akarnak, szelfizni igen

Az oltáson kívül a válaszadók (420 olyan turista, aki a közelmúltban járt majomnézőben és 569 olyan, aki még csak tervezi) nem lelkesedtek különösebben a kirándulás közbeni maszkviselésért és az országba történő érkezés utáni kötelező karanténért sem. A válaszadók többsége támogatta, hogy csak maszkban mehessen közel az állatokhoz.

A 2015 utáni látogatók elsöprő többsége (81,3 százaléka) minden kötelező és ajánlott védőoltást felvett, mielőtt meglátogatta volna a majmokat (ebbe értelemszerűen nem tartozik bele a covid elleni vakcina), 68,3 százalékuk ellenőrizte, hogy milyen egészségügyi követelmények vonatkoznak a látogatókra, 57,1 százalékuk pedig meggyőződött róla, hogy megfelelő egészségi állapotban van-e a látogatáshoz. Azok, akik csak kevés vagy semmilyen óvintézkedést nem tettek, jellemzően eleve Afrikában éltek, nem külföldről utaztak a vadasparkba.

A legtöbben elítélték az erdőben történő köpködést, szemetelést és ürítést, de a távolságtartásban a látogatók nem nagyon hisznek. A 35 évesnél fiatalabb válaszadók többsége jobban szeretné közvetlen közelről élvezni a majmok társaságát, és nem találnak semmi kivetnivalót abban, hogy egy-egy jó felvétel (ún. „szelfi”) egészen megközelítsék az állatokat. Egy korábbi kutatás szerint a látogatók többsége úgy érzékelte, hogy megfelelő távolságot tartott az állatoktól, miközben ezt sem a vezetők nem kényszerítették ki, sem a látogatók nem tartották be, így a kutatók szerint nagyobb figyelmet kell fordítani a látogatók informálására.

A kutatók szerint az alaposabb tájékoztatás mellett egyéb elővigyázatossági intézkedésekre is szükség lehet, így azt javasolják, hogy a vadasparkokba történő belépéshez tegyék kötelezővé a covid elleni oltást vagy a negatív tesztet is, illetve nagyobb szigort követelnének meg a vezetőktől is, akik ennek valószínűleg nem örülnek majd valami nagyon, a javaslatban ugyanis az szerepel, hogy tiltsák be a borravaló gyakorlatát, hogy ne hunyjanak olyan könnyen szemet az esetleges szabályszegések felett.

