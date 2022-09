Bevezeti a négynapos munkahetet a Libri-Bookline

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

Október 1-től öt hónapon át teszteli a rövidített munkahetet a magyar könyvpiac vezető vállalata, a Libri-Bookline. A dolgozóknak nem lesz kötelező a váltás, de az irodai munkavállalóknak felajánlják, hogy heti négy napban is végezhetik a munkájukat, így a felszabadult egy napban „a munka és a magánélet kiegyensúlyozására és a szellemi feltöltődésre adnak lehetőséget” – áll a cégcsoport közleményében.

A kísérleti időszak alatt nem csökkentik azoknak a fizetését, akik az új munkarendet választják, és a napi munkaidő nyolcról nyolc és fél órásra emelése sem borítja fel a dolgozók kialakult napirendjét.

„A kutatások és a tapasztalataink is azt mutatják, hogy az a munkavállaló, aki a munkahelyén és otthon is helyt tud állni, sokkal kiegyensúlyozottabb és jobban teljesít a munkahelyén is. Ezért éreztük nagyon hasznosnak, hogy időt tudunk adni nekik, hisz abból van a legkevesebb. A másik fontos tapasztalásunk, hogy a szellemi kikapcsolódás, különösen az olvasás, nem csak lecsendesíti az elmét, de feltöltődés lehetőségét is biztosítja. Ezt a két tényezőt figyelembe véve döntöttünk a heti 34 órás munkahét bevezetése mellett” – idézi a közlemény Szeleczky Noémit, a Libri-Bookline HR-igazgatóját.

A rövidített munkahét működőképességének vizsgálatára több országban indítottak már kísérletet az elmúlt években. A legátfogóbb kísérletet Izlandon végezték 2015 és 2019 között, de Spanyolország 2021-ben, Nagy-Britannia pedig idén kezdett hasonló programba, míg Japánban, Belgiumban vagy Romániában már törvényalkotási szinten is szó esett a négynapos munkahét bevezetéséről – és akkor a kisebb ausztráliai, új-zélandi vagy amerikai próbákról nem beszéltünk.

Legutóbb a 73 vállalat részvételével zajló brit teszt félidei eredményeiről írtunk a Qubiten: a felmérésből az derült ki, hogy a cégek 78 százaléka zökkenőmentes átállásról számolt be, 86 százalékuk a kísérlet végeztével maradna is az új munkarendben.

Az általános tapasztalat az, hogy a heti 4 napos, 32-40 órás munkahét nemcsak a dolgozók mentális egészségére és a környezetre, de a produktivitásra és a gazdaság egészére nézve is jótékony hatással van.

