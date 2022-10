A Meta mesterséges intelligenciája már társasjátékban is jobb, mint az ember

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Bár nem a klasszikus társasjátékot játszották, a mesterséges intelligenciák (MI) kimondottan jól boldogultak az emberek között is a kompetitív és kooperációt igénylő Diplomacy nevű játékban. Azokat a részeket, amelyekben a játékosok tárgyalásokat folytatnak, ugyan elhagyták, de az együttműködési lépéseket megtartották. Így az MI-nek is kellett az emberekkel közös döntéseket hoznia, ami a technológiában egyedülálló, írja a New Scientist.

A Meta fejlesztői szerint különleges megközelítést igényelt az, hogy a mesterséges intelligenciát nemcsak a játékszabályokra, hanem az együttműködés alapjaira is meg kellett tanítani. Ezért sem volt önmagában célravezető a szokásos, az MI-k programozásában használt megerősítéses (trial-and-error) tanulás. Ezt ki kellett egészíteni a megfigyeléssel: a játékban használt két intelligencia 46 ezer, az emberek által játszott játékot tanulmányozott, ebből megismerte az emberek játékstílusát és stratégiáit.

Ugyan a pókerben, a sakkban vagy a góban elegendő az önálló, a játékszabályok ismeretén nyugvó döntéshozatal, addig a Diplomacy nyertes stratégiája ennél összetettebb. A kiképzett mesterséges intelligenciák azonban sikerrel jártak: egy online meghirdetett bajnokságon, ahol a játékosok tudták, hogy 6 partnerük közül az egyik egy gép (a játékot 7 játékos játszhatja), viszont nem ismerték, hogy melyik az, a MI-k az összetett első és harmadik helyet szerezték meg a legalább két játékot játszó versenyzők között.

A 62 játékos mezőnyében kezdők és profik egyaránt voltak, ők mérkőztek meg a különböző emberi reakciókra programozott mesterséges intelligenciákkal. Minden gép 50 játékot játszott.

Nem ez volt azonban az első próbálkozás, hogy a mesterséges intelligenciák kooperatív játékokban hívják ki az embereket. A Meta fejlesztői évek óta dolgoznak azon, hogy az algoritmusok finomításával egyre jobb eredményeket érjenek el a területen. 2021 májusában publikáltak egy tanulmányt arról, hogy egy online játéktérbe nevezték be a mesterséges intelligenciát, ami 1128 személy mellett a 17. helyet érte el a ranglistán.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: