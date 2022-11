Kína majmokat küldene az űrállomására, hogy kiderüljön, hogyan szaporodnak az űrben

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Éppen csak, hogy felépült a kínai űrállomás, a Mennyei Palota, máris bejelentettek egy különleges kísérletet, amit annak fedélzetén terveznek elvégezni: egereken és makákókon vizsgálják majd az űrben történő szaporodás és növekedés folyamatát.

Az élletudományi kísérleteket az állomás legnagyobb moduljában, a Ventienben tervezik elvégezni, amely egyelőre csak algák, halak vagy csigák vizsgálatára alkalmas a helyet és az eszközöket tekintve, de a modul tetszőlegesen bővíthető – mondta Lu Csang, a pekingi Kínai Tudományos Akadémia kutatója, aki az űrállomáson végzett vizsgálatokhoz szükséges berendezések fejlesztéséért felel.

A nagyobb állatokkal való kísérletezés Lu szerint „segíthet abban, hogy jobban megértsük, hogyan alkalmazkodik egy szervezet a mikrogravitációhoz és más űrbéli környezetekhez”. A kínai kutatók szerint a majmok Földön kívüli szaporodásának vizsgálata azért is fontos, mert egyre több ország készül hosszú távú tartózkodásra a Holdon vagy a Marson, ezért előbb-utóbb szükséges lesz olyan kísérletekre, amelyek választ adhatnak az emberek bolygóközi vagy űrbéli szaporodásának lehetőségére.

A kínai űrállomás legénységének három űrhajósa a frissen dokkolt Mengtien kísérleti modulban Fotó: SUN FENGXIAO/Xinhua via AFP

A South China Morning Post cikkében megjegyzi, bár 1992-ben járt egy házaspár a Nemzetközi Űrállomáson (Jan Davis és Mark Lee), a NASA legjobb tudomása szerint még egyetlen űrhajós sem szexelt az űrben. Ennek fizikai is korlátai is vannak, ahogy azt Adam Watkins, a Nottinghami Egyetem szaporodáskutatója egy 2020-as írásában kiemelte:

„Először is, a súlytalanságban nem könnyű szoros kapcsolatban maradni egymással, ráadásul mivel az űrhajósoknak alacsonyabb a vérnyomásuk az űrben, az izgalomba kerülés és az erekció fenntartása is sokkal nehezebb, mint a Földön. Ha ez nem lenne elég, az űrhajókon és más űreszközökön a magánszféra hiánya azt jelenti, hogy nincsenek olyan szobák, ahová két űrhajós elvonulhatna kettesben egy kis időre.”

Egyedül egy olyan szovjet kísérlet részletei ismertek, amelyben egereket vettek rá arra, hogy egy 18 napos űrrepülés alatt közösüljenek, és bár néhányuk a vemhesség jeleit mutatták, a Földre való visszatérés után végül egyikük sem szült utódot. Korábban úgy vélték, hogy a kozmikus sugárzás és a gravitáció hiánya károsíthatja a spermiumok minőségét, de ezt a NASA későbbi kísérlete cáfolta.

Egy névtelenséget kérő sanghaji biológus szerint a kínai terveket illetően kérdéses, hogy a majmok együttműködnének-e egy ilyen kísérletben. Szerinte még a ketrecben nevelkedett kísérleti majmoknál is negatív reakciókat okozhat a hosszú ideig tartó, szűk helyen történő bezártság, ami étvágytalanság és szőrtépés mellett az aktivitás csökkenésében is megmutatkozhat. Ráadásul a kilövés és az űrutazás is traumatizálhatja a majmokat, és amíg a Földön meg lehet nyugtatni a pánikba esett egyedeket játékokkal vagy zenével, a nem ilyen munkára szakosodott űrhajósoknak nagyon nehéz lesz ezt a feladatot elvégezni.

