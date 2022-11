Az Apple is beszállna a metaverzum-bizniszbe

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Álláshirdetésekből derült ki, hogy az egykor Facebook néven ismert Meta után az Apple is egyfajta metaverzum-építésre törekszik: az iPhone gyártója mérnököket keres, hogy 3D-s világot építsenek az egyelőre bejelentés előtt álló vegyes (vagy kevert) valóságot (mixed reality, MR) használó headsetjéhez – írja a Bloomberg.

A cég technológiai fejlesztéseiért felelős csoport nemrég meghirdetett állásai alapján olyan embereket keresnek, akik MR-tartalmakat gyártanának, például szoftvermérnököket vagy fejlesztőket egy 3D-s tartalmakat nyújtó videószolgáltatáshoz.

Az MR-headset egyszerre képes a virtuális (VR) és a kiterjesztett valóság (AR) kezelésére, és ugyan az Apple még nem tette hivatalossá az ilyen célú terveit, augusztusi védjegybejelentései alapján Reality One vagy Reality Pro néven dobhat piacra ilyen készüléket. Az Information című lap szerint a headset várhatóan 12 kamerával rendelkezik majd, amelyek segítségével a külvilágról is valós idejű képet kaphat, amit aztán a virtuális tartalmakkal keverhetnek. A készüléket várhatóan 3000 dollár (közel 1,2 millió forint) körüli összegért kínálják majd.

A félreértések elkerülése érdekében azonban a Meta által gyakorlatilag kisajátított metaverzum szót kerülni igyekszik az Apple, amelynek vezérigazgatója, Tim Cook korábban már kifejezte érdeklődését az AR-technológiák iránt, míg a VR-ról azt mondta, hogy „virtuális valóságban nem élheted le az egész életed”.

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója már októberben azt nyilatkozta, hogy hamarosan az Apple is bejelentheti a metaverzum-üzletágát, sőt a Meta tőzsdei zuhanórepülésében – és így a 11 ezer ember elbocsátásával járó nagy létszámleépítésében – is nagy szerepet játszó Apple-adatvédelmi változtatások is ennek a rivalizálásnak az előszelét jelenthették.

Az Apple így egy újabb fronton kezdhet háborúba egy nagy techcég ellen – ahogy a számítógépeknél a Microsoft, az okostelefonos operációs rendszerek terén pedig a Google a nagy ellenfél, úgy a metaverzumpiacon a Metával helyezheti szembe magát.

