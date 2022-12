A Neuralink agyba ültethető implantátuma miatti botrány már a mezőgazdasági minisztériumot is elérte

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) felügyeleti szerve vizsgálatot indított a szervezettel szemben, miután felmerült a gyanú, hogy a minisztérium hanyagul járhatott el több olyan esetben is, amikor kutatólaboroknál kellett volna vizsgálni az állatjóléti körülményeket.

A Reuters szerint az ügyre rálátó források szerint több mulasztás is történhetett, de Elon Musk cégének, a Neuralinknek a december elején kipattant botránya lehetett az utolsó csepp a pohárban.

A minisztérium az elmúlt három évben nyolcszor ellenőrizte a Neuralink működését, de nem találtak semmi szabályelleneset, emiatt az USDA működésének felülvizsgálata is szükségessé válhat. Az, hogy a minisztérium lassú és nem elég hatékony, nem új panasz: egy 2014-es jelentés szerint akkor nagyjából kétezer ügy volt várólistán.

Leterheltség, erőforrás-hiány

A Reuters szerint a minisztérium leterhelt, tízezernél is több labor és kutatóközpont, állatkert és hasonló intézmény felügyeletére mindössze 122 ember jut, ezért pedig a legtöbb esetet nem is tudják feltárni. Az állatkísérletek kritikusai szerint ez túl sok kiskaput hagy nyitva a rendszerben, míg más kutatók úgy gondolják, hogy a terület már így is olyan alaposan szabályozott, hogy a folyamatos ellenőrzésekre (amelyekre nem jutna se ember, se pénz) nincs is szükség.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy még ha lenne is elegendő erőforrás az állatkísérletek engedélyezésére, a minisztériumnak sok esetben meg van kötve a keze. Egy Donald Trump elnöksége alatt elfogadott törvény szerint nem büntethető az a cég, amely önként jelenti, ha a működése során sérülnek az állatok jogai, és egyébként is ritkán szabnak ki bírságot hasonló esetekben.

A Reuters szerint a kísérleti állatok pusztulását sok esetben el lehetett volna kerülni, de erre nem jutott elég idő, vagy csak nem figyeltek oda rájuk eléggé: Musk, miután bejelentette, hogy az agyba ültethető chipet fél éven belül már embereken is tesztelhetik, sietségre ösztönözte a kutatókat, akik jelezték is, hogy így a fejlesztések a biztonságosnál gyorsabb ütemben zajlanak, de süket fülekre találtak.

