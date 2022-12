Görög istenek fejeire bukkantak az ókori Aizanoi város mai területén

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Az ókori görög város, Aizanoi a mai Törökországban Çavdarhisar település területén található. A rövid életű anatóliai államalakulat, Phrügia városa volt, i. e. 133-ban pedig a Római Birodalom részévé vált. Fontos politikai és gazdasági központ volt a provincián belül egészen az i. sz. 7. században kezdődő hanyatlásáig. A térség az UNESCO Világörökség javaslati listáján is szerepel.

A 2022-es ásatások során Erósz, Dionüszosz és Héraklész szobrainak feje került elő. Fotó: Kütahya Dumlupınar University

Monumentális építményei a kora császárkorból származnak, jelenleg pedig a római korban készült hidak környékén folynak ásatások. A Kütahya Dumlupınar Egyetem munkatársai a Rindakos folyó mellékfolyóját, a Penkalas patakot keresztező híd közelében dolgoznak, itt bukkantak a kőfejekre, de hasonló leleteket már 2020-ban és 2021-ben is feltártak a környéken.

Aizanoi városában áll az egyik legjobb állapotban megőrzött Zeusz-templom. Fotó: ALIBEY AYDIN/Anadolu Agency via AFP

Most többek között Erósz, Dionüszosz és Héraklész kőszobrainak fejeit találták meg. Korábban a térségben előkerült már Aphrodité szobrának feje, illetve találtak itt egy fej nélküli Héraklész szobrot is, ez azonban nem a most megtalált fejhez tartozik. Az ásatások során előkerült még egy több mint két méter magas alakot ábrázoló szobor is, ezt viszont még nem azonosították a kutatók.

Aphrodité istennő szobrának feje, amelyet a 2021-es ásatások során találtak meg. Fotó: HEAD OF AIZANOI EXCAVATION / HAN/Anadolu Agency via AFP

Az ásatásokat vezető Gökhan Coşkun professzor elmondta, hogy a 2022-es ásatási szezonban a híd elemein túl egy napórát is találtak a szobrok mellett, írja a Heritage Daily. A kutató kiemelte továbbá, hogy a frissen előkerült szobor még a törött talapzatával és a hiányzó lábbal is egyike a legjobb állapotban fennmaradt alkotásoknak a térségből. Bizakodó azzal kapcsolatban, hogy 2023-ban a hiányzó darabokat is megtalálják majd.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: