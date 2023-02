Vidrákban és rókákban is felbukkant a madárinfluenzát okozó H5N1-vírus

facebook twitter tumblr linkedin

Viharos sebességgel nő azoknak az emlősfajoknak a száma, amelyeket képes megfertőzni az A(H5N1) influenzatörzs, amely eddig csak a madarakban tudott megbetegedéseket, illetve járványokat okozni. Most Nagy-Britanniában találtak kilenc vidrát és rókát, amelyek szervezetéből kimutatták a kórokozót. Az esetek a szigetországban elszórtan, Walesben, Angliában és Skóciában fordultak elő.

Korábban az Egyesült Államokban grizzly medvékben, Spanyolországban nyércekben mutatták ki a vírust, amely előfordult már fókákban és delfinekben is. A Kaszpi-tengerről a napokban jelentettek tömeges fókapusztulást, aminek hátterében ugyancsak a H5N1-vírust sejtik. A spanyolországi eset ráadásul azért keltett különösen nagy figyelmet, mert mint azt a Qubiten is megírtuk, az északnyugat-spanyolországi Carralban található nyércfarmon a vírus emlősök közti terjedését is valószínűsítették.

A hónapok óta tomboló eddig nagyjából 208 millió szárnyas pusztulását okozó madárinfluenzajárvány Ian Brown, az ENSZ fő madárinfluenza-szakértője szerint „a legnagyobb, amit valaha tapasztaltunk”, és vannak szakértők akik attól tartanak, hogy a lassan a fajok között rutinszerűen ugráló vírusnak előbb-utóbb kialakul egy olyan változata, amely embereket is képes lesz megfertőzni, igaz, a brit vizsgálatot végző szakértők még mindig úgy vélik, hogy ennek rendkívül csekély a valószínűsége. Nagy-Britanniában ennek ellenére gyakrabban végeznek majd teszteket a vírusnak potenciálisan kitett állatok és emberek körében.

