Még az űrből is látszik a floridai partok felé tartó algamező

Ha pedig eléri Florida és Mexikó partvidékeit, ott ökológiai katasztrófával fenyeget. A fényt alig áteresztő hínártömeg belepheti ugyanis a korallokat, elzárva így őket a napfénytől a partok mentén. De nem csak a természetet veszélyezteti az óriási algamező: a kikötők és a térség strandjai sincsenek biztonságban, írja a Daily Star.

Az Atlanti-óceánt ellepő gigantikus algamezőről korábban már a Qubiten is írtunk. Ezt a Dél-Floridai Egyetem évek óta vizsgálja, vándorlását folyamatosan nyomon követi. A Sargasso-tenger színét kölcsönző Sargassum vízi ökoszisztéma évről évre növekszik, 2018-ban például a virágzó algamező összekötötte Amerikát és Afrikát. A kutatók viszont úgy vélik, a mostani virágzás ezt is jelentősen meg fogja haladni, számolt be róla az NBC News.

A jelenség tehát nem újkeletű, most viszont a partmenti infrastruktúra komoly veszélyben van a szakértők szerint. A Sargassum részecskéi a sótalanító üzemek szívószelepeit is eltömíthetik, és a hajós közlekedést is szinte teljesen megbéníthatják. Az algamező ráadásul nem sokkal a vörös alga pusztítása után éri el Florida partvidékét.

photo_camera A floridai Pompano Beach takarítása 2022-ben a virágzás után. Idén még nagyobb pusztításra számítanak. Fotó: DANIEL SLIM/AFP

Ezek együttes hatása a turizmusra is negatív hatást gyakorol, az előrejelzések szerint igen nagy kiesést eredményezhet a partok szennyeződése a szezonban.

