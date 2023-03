Magyar kutatók friss eredménye áttörés a SARS-CoV-2 és más levegőben terjedő kórokozók elleni védekezésben

facebook twitter tumblr linkedin

A rangos Scientific Reports közölte azt a tanulmányt, amelyben a Semmelweis Egyetem, az Energiatudományi Kutatóközpont és a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársai számolnak be legújabb eredményeikről.

A Semmelweis Egyetem közleménye szerint a SARS-CoV-2 új koronavírus terjedését vizsgáló tanulmány „nemcsak korábban nem ismert koronavírus-forrásokat azonosított, de alapul szolgálhat más kórokozók – például influenza vagy RSV – terjedésének fékezésére és járványok megelőzésére is”.

A kórházi kórteremben és nem invazív légzésterápiás osztályon végzett vizsgálatok minden eddiginél szélesebb 70 nanométer és 10 mikrométer közötti tartományban mutatta ki a kórokozót a levegőben lebegő részecskéken. A magyar kutatócsoport azt találta, hogy a koronavírus örökítóanyaga jellemzően a 0,5–4 mikrométeres aeroszolban volt jelen, de az ultrafinom részecskéken is azonosították. A vizsgálatok szerint a kórokozóhordozó részecskék a reszuszpenziónak nevezett felkavarodással kerülnek a levegőbe.

„A 0,3 mikrométernél (300 nanométer) kisebb, néhány száz nanométeres részecskék a felső légutakból a léghólyagokon keresztül közvetlenül a vérbe is be tudnak kerülni. Mivel ez a tartomány megegyezik a vírus RNS-ének méretével, nem kizárt, hogy a vírusok egyedül is képesek a levegőben terjedni anélkül, hogy szállóporhoz vagy kisebb levegőrészecskékhez kapcsolódnának” – olvasható a közleményben.

A kutatócsoport ugyan a SARS-CoV-2 vírust vizsgálta, de az eredmények más levegőben terjedő kórokozókra is vonatkoztathatók. A közlemény szerint az eredmények alapján valószínűsíthető, hogy az influenza és az óriássejtes tüdőmegbetegedést okozó RSV terjedése ugyanerre a srófra jár.

