Április 10-én kezdődik a romániai klímaper

facebook twitter tumblr linkedin

Precedens értékű per indul a közép-kelet-európai régióban: a Declic civil szervezet által indított perben pénzbüntetést indítványoznak Nicolae Ciucă miniszterelnökre, valamint a környezetvédelmi tárcára, amiért nem tettek meg mindent a klímacélok eléréséért – írja a Másfélfok.

Nem ez az első ilyen kezdeményezés: 2021 márciusában a Vanuatu a hágai Nemzetközi Bírósághoz fordult, hogy kimondassa a szervezettel, hogy mindenkinek joga van a klímaváltozás elleni védelemhez. Idén márciusban a bíróság elé is került az ügy, a kezdeményezést Magyarország is támogatta, itthon azonban egyelőre nem indult hasonló eljárás. A világ legnagyobb szennyezői, az Egyesült Államok és Kína nem támogatták a szigetország kezdeményezését, de nem is ellenezték.

Más európai országokban viszont indultak már hasonló perek: portugál fiatalok, svájci nők és egy francia politikus is az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult, mert szerintük az elégtelen cselekvés az életüket is veszélyezteti. A Declic szerint a román kormány klímapolitikája is veszélyt jelent az állampolgárok biztonságára, a jogállamiságra és a környezetre is. A Telex szerint idén a romániai mellett az olasz, francia és belga kormányokkal szemben is pert indítanak majd.

Az élethez való jog

A Másfélfok szerint a Nemzetközi Bíróság véleménye nem lesz ugyan kötelező erejű a nemzeti szintű bíróságokon, a klímának kedvező ítéletnek viszont komoly befolyása lehet a bírákra, a kormányokra és a jövőbeni perekre. Ha az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy ítéli meg, hogy jogos a francia-svájci-portugál panasz, és az elégtelen klímaügyi intézkedések valóban veszélyt jelentenek az állampolgárok életére, az ítélet kötelező erejű lenne, a kormányok pedig számonkérhetőek lennének az elégtelen cselekvés miatt.

A Grantham Research Institute 2022-es jelentése szerint a világon 73 kormányt pereltek az elégtelen klímacélok miatt, ez a szám a Másfélfok szerint azóta valószínűleg nőtt, és a jövőben tovább növekszik majd. A legnagyobb bajban a csendes-óceáni kis szigetállamok vannak, az, hogy a hágai bíróság elé került Vanuatu ügye, már biztató lépésnek tűnik.

Az országban jelenleg is szükségállapotot hirdettek meg a jelentős károkat okozó viharok miatt. Egy másik szigetállam, Tuvalu is nagy bajban van: az ország külügyminisztere szerint még arra is fel kell készülniük, hogy a sziget mindenestül elsüllyed, erre az esetre azt tervezik, hogy az ország kulturális és természeti értékeit úgy mentik meg, hogy a metaverzumba költöztetik.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: