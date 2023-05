Két új csontvázra bukkantak Pompeiiben

facebook twitter tumblr linkedin

A pompeji ásatásokat végző régészek kedden bejelentették, hogy feltárták két új férfi áldozat csontvázát, akik valószínűleg a Vezúv kitörését követő földrengésben vesztették életüket. A vulkán időszámításunk szerint 79-ben temette be hamuval az olasz várost, aminek következtében számos áldozat holtteste fennmaradt.

A becslések szerint legalább 55 éves férfiak akkor halhattak meg, amikor egy földrengés ledöntötte a falat abban a szobában, ahol menedéket kerestek. Az egyik csontváz egyik karjára felemelt állapotban találtak rá, mintha védekezni próbált volna közvetlenül a halála előtt. Mindketten az oldalukon feküdtek, az egyikük pedig gyűrűt is viselt a bal kezén.

A két áldozatot a „szemérmes szerelmesek háza” nevű tömb egyik feltételezett raktárhelyiségében találták meg, ahol korábban színes freskókra és a malomköveket hajtó öszvérek csontjaira is bukkantak.

Az egyik áldozat mellett egy ruhaköteg maradványait is megtaláltak, amiben érmék és nyaklánchoz való gyöngyök is voltak. A szobában egy amfora, illetve egy tálakból és korsókból álló gyűjtemény is fennmaradt, míg a szomszédos helyiségben egy házi oltárt tartalmazó freskót, valamint egy vécével felszerelt szűk fürdőszobát is felfedeztek.

A régészek szerint Pompeii lakosságának 15-20 százaléka halhatott meg a vulkánkitörésben, leginkább a várost elborító óriási gáz- és hamufelhők által keltett hősokk miatt, de sokan a kitörés előtt és alatt zajló földrengésekben is életüket vesztették.

A katasztrófa mindenesetre felbecsülhetetlen leleteket hagyott hátra a régészeknek: az egyik áldozat üvegesre pirított agyában például nemrég tökéletesen konzerválódott agysejtekre bukkantak.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: