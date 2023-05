Elon Musk cége engedélyt kapott arra, hogy chipet ültessen emberek agyába

facebook twitter tumblr linkedin

Elon Musk 2019-ben mutatta be először a nyilvánosság előtt, hogyan csatlakoztatná emberek agyát számítógépekre: Neuralink néven létrehozott cégének kutatói évek óta az agy-számítógép interfész létrehozásán dolgoznak, de hiába akarták már 2020-ban megkezdeni az emberi teszteket, számos akadály gördült eléjük.

A készülékkel a kutatók várakozásai szerint olyan, ma még gyógyíthatatlan betegségeket is lehetne kezelni akár okostelefonon keresztül, mint a bénulás vagy a vakság, de később még tovább lehetne fejleszteni az embert az agyi chippel: Musk a mindenre emlékező, gondolatolvasó szuperemberekről ábrándozott, amikor 2020-ban malacokon mutatta be a projekt állását. A cégen kívüli tudósok jól be is olvastak neki: szerintük showműsornak nem rossz ez az egész neuralinkesdi, de a szuperchippel lehetetlent ígér a techvezér.

Nem sokkal azután, hogy 2021 áprilisában bemutatták a videót, amelyen a Neuralink egyik kísérleti majma pusztán az agyi jeleivel irányít egy videójátékot, kiszállt a cégből a társalapító, Max Hodak, majd állatkínzással vádolták meg a juhokkal, disznókkal és majmokkal kísérletező vállalatot.

Az időzítésnek továbbra is nagy mestere maradt Musk: napokkal azután, hogy 2022 novemberében újabb nagyszabású demót tartott a gondolataival mondatokat író majom főszereplésével, kiderült, hogy a Neuralink kísérleteiben négy év alatt 1500 állat pusztult el, és a hatósági vizsgálat szerint sok esetben elkerülhető lett volna a haláluk.

Ebben a környezetben kért engedélyt az embereken való kísérletezésre a cég, és bár az előzmények után nehéz volt komolyan venni Musk novemberi jóslatát, miszerint fél éven belül megkezdődhetnek az emberi tesztek, úgy tűnik, most nem csúszik sokat az ígérete: a Neuralink a Twitteren bejelentette, hogy az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) megadta az engedélyt az implantátum klinikai vizsgálatára.

Hogy ki jelentkezhet egy ilyen kísérletre – valamilyen gyógyíthatatlan betegséggel küzdő ember, vagy valaki, aki Musk hátán kapaszkodna fel a hírnévért, netán maga a technohírnök Elon –, azt még nem tudni, de várhatóan nagy felhajtás övezi majd a klinikai tesztet.

