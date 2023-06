Dübörög az óceán évtizede: az ENSZ elfogadta a tengeri identitást

facebook twitter tumblr linkedin

Tíz év, tíz cél, egy óceán – ez az ENSZ 2021-ben indult óceánvédelmi projektjének, az Ocean Decade-nek, amelyben a világszervezet tíz fontos problémát akar megoldani, hogy épségben maradhassanak fenn az óceánok a Földön. Az egyik ilyen cél a jelek szerint a tengeri identitás meghatározása.

Az ENSZ Pamela Buchan, az Exeteri Egyetem tengerbiológusa javaslatára karolta fel a kezdeményezést. Buchan szerint tengeri identitással rendelkezik az a személy, aki olyan mély érzelmeket táplál a tengerrel szemben, hogy úgy érzi, hogy a személyiségének egyik alappillére az egészséges, jól működő óceán. Ez a kutató szerint elengedhetetlen ahhoz, hogy idővel létrejöjjön a tengerpolgárok rétege, azoknak a csoportja, akik aktívan tesznek is az óceán megóvásáért.

Tengerpolgár, víziember

Buchan 2022 óta foglalkozik a tengerpolgárság kérdésével, ekkor egy kutatásában megállapította, hogy a klímavédelemhez és az óceánok védelméhez elengedhetetlen, hogy az ebben résztvevők lelkesedésén sokat lendít, ha pozitív élményeket tudnak kötni a tengerhez. Ez magában ugyan még nem tűnik soknak, de pénzt is szerzett a szemléletformáláshoz: az ő közbenjárására nyithatott meg Plymouthban Nagy-Britannia első tengeri nemzeti parkja.

A tengerpolgárság koncepciója után Buchan most a tengeri személyiség titkait próbálja megfejteni, az eredményeiről hamarosan egy tanulmányban számol majd be. A plymouth-i példához hasonlóan a kutatók ettől is azt várják, hogy sikerül felkelteni a kormányok, önkormányzatok és az emberek érdeklődését a tengeri élővilág iránt, és ha minden jól megy, azt is megállapíthatják majd, hogy milyen univerzális jellemzői lehetnek azoknak, akik tengeri identitással rendelkeznek.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: