A napközbeni szundítás csökkenti a demencia kockázatát

facebook twitter tumblr linkedin

Kiderült, hogy szundítani jó: azoknak, akik napközben is ledőlnek egy kicsit pihenni, nagyobb az agytérfogatuk, mint azoknak, akik egész nap talpon vannak. Egy nagy, 378,932 ember adatait vizsgáló kutatás szerint ez azt is jelentheti, hogy a rendszeres szundítás segít megőrizni az agy épségét és segíthet a demencia kialakulásának megelőzésében is.

A kutatáshoz Hassan Dashti, a Harvard orvoskutatójának egy korábbi kutatására támaszkodtak, amelyben Dashti megpróbálta meghatározni, hogy milyen genetikai háttere lehet annak, ha valaki hajlamosabb a szundításra. Miután több olyan génvariációt is talált, amely a jelek szerint hajlamosította a vizsgált embereket erre, majd összehasonlították a Biobank adatai közül az ezekkel a variációkkal rendelkező egyének agytérfogatát azokkal, akik vélhetően nem tartoztak ebbe a csoportba.

Kiderült, hogy a szundítók agya, legalábbis a térfogata alapján, 2,6-6,5 évvel fiatalabbnak tűnik, mint a nem-szundítóké. Valentina Paz idegkutató, a tanulmány vezető szerzője szerint ez az első olyan kutatás, amely ok-okozati összefüggést mutatott ki az agytérfogat és a szundítási szokások között.

30 perces pihenők

Az már korábban is kiderült, hogy a szundítás javítja a kognitív képességeket, egy másik régebbi kutatásban pedig megállapították azt is, hogy az optimális hatás érdekében körülbelül 30 perces pihenőket érdemes beiktatni, lehetőleg nem túl közel a lefekvés időpontjához.

Victoria Garfield genetikus szerint érdekes, hogy míg az agytérfogatnál sikerült összefüggést megállapítani. A hippokampusz mérete a szundítóknál és a nem-szundítóknál is egyforma volt, de nem mutattak ki különbséget a vizuális feldolgozás vagy a reakcióidő gyorsaságában sem.

Bár még sok kérdés maradt a témában, a szundítás és az agytérfogat közötti pontos összefüggést például még nem sikerült megmagyarázni, Tara Spires-Jones, az Edinburghi Egyetem agykutatója szerint annyi viszont minden kétséget kizáróan kiderült belőle, hogy az alvás kiemelten fontos, ha az agy egészségéről van szó.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: