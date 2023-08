Gondozásmentes házakkal tenné fenntarthatóvá a lakhatást a magyar sztárépítész

facebook twitter tumblr linkedin

A budai agglomeráció dölyfös villáihoz, teremgarázsos betonkúriáihoz, bányányi kővel kirakott palotácskáihoz szokott szemnek szinte fel sem tűnik a budakeszi erdő szélén álló két kockaház, ahogy első látásra abban a lakókonténerben sincs semmi különös, ami a telek bejárata előtt áll egy pótkocsialvázon. Pedig az építmények biztató jelei annak, hogy Csillebérctől légvonalban pár kilométerre, a Pilisi Parkerdő közvetlen szomszédságában a nyár végére befejeződik a fenntartható építészet egyik úttörő magyarországi kísérlete.

A két családi házat és a mobil lakást nem csak formai jegyeik különböztetik meg a szokványos építészeti megoldásoktól. A terveket jegyző és a kivitelezést is irányító ifjabb Benczúr László három évtized tapasztalatával felvértezve kezdett radikális kísérletbe. Az egyebek mellett Pro Architectura, Év Tetőtere, Év Társasháza, Év Háza, Budapest Építészeti Nívódíja, Design Boom Award és Molnár Péter díjakkal elismert építész szerint ugyanis a jelenlegi építési gyakorlat technológiáját és tartalmát tekintve sem fenntartható.

photo_camera Benczúr László építész az utánfutóra telepített Drift fantázianevű mobilház bejáratában 2023 júliusában Fotó: Qubit

„A korábban évszázados időtartam helyett ma már legfeljebb egy-két évtizedre tervezhetünk csak előre, és az is kiderült, hogy nincs szükség a felhalmozott holmik tárolását biztosító terekre sem. Ugyanakkor továbbra is fontos a kényelem, aminek alapfeltétele, hogy az épület kiszolgálja a benne lakókat, és ne a lakók szolgálják ki saját otthonukat” – mondja a projektre Next Nest néven külön vállalkozást alapító Benczúr.

photo_camera A Next Nest kockaházai Budakeszin 2023 júliusában Fotó: Qubit

Gondozásmentes övezet

A közlekedők nélküli, minden zugot kihasználó, kényelmesen funkcionális alaprajz mellett a szerkezeti csomópontok számának minimalizálása volt az első számú szempont, amihez Benczúr ragaszkodott. Valamint az, hogy a főfalakat és a tetőszerkezetet előre le lehessen gyártani a kereskedelmi forgalomban kapható 6,5 méter hosszú rétegragasztott gerendákból és a 125-ször 250 centiméteres építőlemezekből álló modulokból, amelyeket a helyszínen a kész alapra helyezve már csak össze kell szerelni.

Az utóbbi művelet miatt az építész nem kész-, hanem szerelt szerkezetű házaknak nevezi az általa tervezett épületeket, amelyeket a megrajzolásukat követő 9 hónap alatt fel is lehet építeni – feltéve, hogy az engedélyeztetési procedúra is gördülékenyen zajlik.

Az alábbi videóban látható, ahogyan a hagyományos alapozás elkészülte után a modulonként előre legyártott, a gépészeti kiállásokkal, elektromos és mindenféle más vezetékekkel és szerelvényekkel ellátott, hőszigetelt szerkezeti elemekből mindössze egy nap alatt tető alá kerül az egyik prototípus.

„Azzal, hogy a fő szerkezeti elemek nem a helyszínen, hanem egy zárt üzemben készülnek, minimalizálható az építési hulladék, a környezeti terhelést pedig a hővisszanyerő szellőztetés és a talajszondás hőszivattyúval operáló hűtő-fűtő klíma csökkenti hatékonyan” – mondja Benczúr. Az építész szerint a technológia sorozatgyártás esetén a hagyományos tégla-beton megoldásokhoz képest jelentősen redukálhatja, számításai szerint négyzetméterenként bőven az egymillió forintos lélektani határ alatt tarthatja a költségeket, bár ez a hatás a prototípusoknál még nem érvényesülhetett.



A moduláris technológia másik előnye, hogy újrahasznosíthatóvá teszi a fő szerkezeti elemeket, a gerendáktól a főfalakig. De a belső térelválasztó gipszrost lemezek és a jellemzően fa, illetve más természetközeli burkolóanyagok szintén csökkentik az épületek ökológiai lábnyomát.

photo_camera Benczúr László és a 70 négyzetméter alapterületű kisebbik szereltházának szerkezetkész prototípusa Fotó: Qubit

Mobil lakok

Benczúr a szerelt szerkezetű családi házak építészeti koncepciójához igazította az általa tervezett mobilotthonokat is.

A jelenleg még szintén csak prototípusként létező építmény ugyan hasonlít a hasonló funkciójú konténerlakásokra, de csak külsőleg. Az önhordó szerkezetű, részben fémlemezekkel, részben fával borított, kétszintes lakódoboz ugyanis egyedi tervezés és kivitelezés eredménye; hasznos alapterülete 17 négyzetméter, és kulcsrakészen 18 millió forintba kerül.

photo_camera Benczúr László és az egyedi tervezésű önhordó mobillakás Fotó: Qubit

Az összkomfortos kerekes ház mobilitásáról a 3,5 tonna összteherbírású, nagyobb személyautóval is elhúzható, közúti forgalomban is használható utánfutó alváz gondoskodik, a fenntarthatóságát pedig az újrahasznosítható anyaghasználat mellett a hőszivattyús klimatizálás szavatolja.

A jelenleg Drift fantázianevű lak prototípusának belső tereit Benczúr és kollégái úgy tervezték meg, hogy az akár egy négyfős család hétvégi otthona is lehessen.

photo_camera A kerekes ház belső terének részlete Fotó: Next Nest

„Térbeli forgatókönyvírás élethelyzetekre” – foglalja össze építészeti alapvetését a Benczúr. Az építész szerint ahogy a családi úgy a hétvégi ház koncepcióját is az határozta meg, hogy szakítani kívánt az évszázados gyakorlattal, ami többnyire nem a méltányolható igényekhez, hanem a vágyakhoz igazította az épületeket. Mára viszont kiderült, hogy a méretek nem növelhetők szinte a végtelenségig, és a felhasznált anyagokkal is az ökológiai fenntarthatóság figyelembe vételével kell gazdálkodni.

