Már napi 4000 lépéssel csökkenteni lehet a halálozás kockázatát

facebook twitter tumblr linkedin

Azt mindig is tudni lehetett, hogy a gyaloglás jó hatással van az egészségre, de egy friss, kardiológusok által végzett kutatás most számszerűsítette is a helyzetet: a European Journal of Preventive Cardiology című szaklapban szerdán megjelent tanulmány szerint napi 3967 lépés megtételével csökkenthető a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata, míg napi 2337 lépéssel a szív- és érrendszeri betegségek általi halálozásé.

„Tanulmányunk megerősíti, hogy minél többet sétálunk, annál jobb. Ez férfiakra és nőkre egyaránt érvényes, kortól függetlenül, és az sem számít, hogy a világ mérsékelt égövi, szubtrópusi, szubpoláris vagy vegyes éghajlatú régiójában élünk” – mondta a kutatást vezető Maciej Banach, a lengyelországi Łódźi Orvosi Egyetem és a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem kardiológusa.

A kutatók a világ különböző részeiről válogattak össze 17 nagy mintájú tanulmányt, így összesen közel 227 ezer ember gyaloglási szokásait és egészségi állapotát tudták megvizsgálni. Ebből kiderült, hogy minden 500-1000 plusz lépés megtételével jelentősen csökken a bármilyen okból történő halálozás kockázata, és ezek 4000 lépésnél érnek el egy kritikus határt, ahonnan már látványosak az egészségügyi hatások.

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a nem megfelelő mennyiségű fizikai aktivitás a világ népességének legalább negyedét érinti. A keveset mozgó emberek között több a nő (32%), mint a férfi (23%), és jelentős a különbség a magasabb és az alacsonyabb jövedelmű országok lakóinak testmozgási szokásai között is – előbbiek 37, utóbbiak 16 százaléka nem mozog eleget.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a nem elegendő fizikai aktivitás a negyedik leggyakoribb halálozási ok a világon, évente 3,2 millió haláleset köthető hozzá. Az adatok alapján a pandémia alatt lecsökkent fizikai aktivitási szintek még két évvel a járvány lecsengése után sem álltak helyre.

A kutatók szerint bár vannak olyan gyógyszerek, amelyek a mozgáshiány miatt kialakuló betegségeket célozzák, az orvosoknak elsősorban az életmódváltást kell hangsúlyozniuk, ha jót akarnak betegeiknek.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: