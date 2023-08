Évtizedes csúcson az amerikai marihuánafogyasztás

facebook twitter tumblr linkedin

A Monitoring the Future tanulmány alapján alig több mint egy évtized alatt megduplázódott a marihuánát, LSD-t vagy MDMA-t használó amerikaiak száma. A változás hátterében a jogi szabályozás lazítása és az egészségügyi rendszer korlátai is állhatnak a New Scientist által megkérdezett szakértők szerint.

A közel 30 ezer amerikai bevonásával végzett kutatás eredményei szerint sokan fájdalomcsillapítók helyett is inkább a marihuánát választják, ha van rá lehetőségük, de a fogyasztók egy jelentős része eleve orvosi célból használja a szert. Az USA 38 államában legálisan férhetnek hozzá az orvosi marihuánához, 23-ban pedig rekreációs céllal is vásárolhatnak az emberek belőle.

De nem csak a marihuána alkalmazása terjed egyre jobban: a pszichedelikumok jótékony hatásaival is egyre többet foglalkozik az orvostudomány, ami meglátszik a fogyasztási adatokon is. Bár ezek alkalmazása sem veszélytelen, az elmúlt 12 hónapban a fiatal felnőttek 8 és a középkorúak 4 százaléka használt ilyet. Ez a 2012-es adatok duplája.

Hasonló növekedés figyelhető meg a napi szintű marihuánafogyasztásban is, a megkérdezett amerikai fiatal felnőttek 11 százaléka mondta azt, hogy az elmúlt 30 napban legalább 20 napon alkalmazta a szert. A középkorú felnőttek körében ez a szám 6 százalékra adódott.

A marihuánát elsősorban krónikus és gyógyíthatatlan betegségek esetén alkalmazzák fájdalomcsillapításban, valamint a kemoterápia okozta rosszullétek enyhítésére. Az utóbbi években viszont bebizonyosodott, hogy más betegségek kezelésében is hatékony lehet, ahogy a pszichedelikumok hatásait is széles körben vizsgálják – elsősorban a mentális betegségek, így a poszttraumás stressz zavar (PTSD) gyógyításában.

