Megfejti a tyúkok érzelmeit egy új mesterséges intelligencia a fejlesztője szerint

Egy japán kutatócsoport azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia (AI) és a gépi tanulás új megközelítésének segítségével egy olyan rendszert hozott létre, amely „képes értelmezni a csirkék különböző érzelmi állapotait, így az éhséget, félelmet, haragot, elégedettséget, izgatottságot vagy szorongást” – írja a Futurism.

A Deep Emotional Analysis Learning nevű technika az egyelőre szakmai elbírálás előtt álló tanulmány szerint „összetett matematikai algoritmusokban gyökerezik”, és a csirkék folyamatosan változó hangmintáihoz is képes alkalmazkodni, vagyis ahogy telik az idő és gyűlnek az adatok, úgy teljesít egyre jobban a kotkodácsolás lefordításában.

Az innovációközpontú tokiói egyetem, az iU ausztrál mérnök-professzora, a korábban szexrobotszakértőként ismert Adrian David Cheok által vezetett kutatásban 80 különböző hangmintát vettek csirkéktől, és ezeket betáplálták egy algoritmusba, hogy az állatok különböző érzelmi állapotaihoz kapcsolják a mintázatokat. A kutatók a tanulmány szerint „egy nyolc állatpszichológusból és állatorvosból álló csapattal” közösen meglepően nagy pontossággal meg tudták határozni egy adott csirke mentális állapotát.

Azt a kutatók is elismerték, hogy modelljük pontossága változhat a különböző fajták és környezeti feltételek függvényében, illetve hogy a modell betanításához használt adathalmaz „nem biztos, hogy a csirkék érzelmi állapotainak és variációinak teljes skáláját rögzíti”. Továbbá azt is megjegyzik, hogy a csirkék számos más módon is kommunikálhatnak a hangokon túl, például testbeszéddel vagy szociális interakcióik által.

Talán nem túlzás gyanakodni a módszer hatásosságát illetően, de legalább a kutatás kifejezett szándéka nemes: „Az emberi és az állati kommunikáció közötti szakadék áthidalásával úgy véljük, kutatásunk utat nyithat az állatvilággal való empatikusabb és hatékonyabb interakciók előtt.”

