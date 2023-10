Kitiltják a benzines és dízelautókat Stockholm belvárosából

facebook twitter tumblr linkedin

Lars Strömgren, Stockholm közlekedésért felelős alpolgármestere szerint a városi levegő árt a kisgyerekek tüdejének, és értékes éveket rabol el az idősek életéből, erre pedig az egyetlen megoldás az, ha a svéd főváros belső részéről mindenesetül kitiltják a benzines és a dízelautókat.

A 2025-ben bevezetendő változtatás a mentőket és a rendőröket nem érinti, ahogyan a mozgássérültek is használhatják majd a hagyományos autóikat. A tiltást első körben a városközpontban vezetik be, ahol a polgármester szerint így is sokan sétálnak vagy bicikliznek, a kiterjesztéséről 2025 elején döntenek majd.

A motor maradhat

Ezzel Stockholm lesz az első olyan svéd város, ahol alacsony emissziós zónát alakítanak ki, a lépéstől a levegő minőségének javulása mellett azt várják, hogy ezzel is az elektromos autók használatára ösztönözhetik a lakosságot. A már felsoroltakon kívül a plug-in hibrid teherautók is behajthatnak majd a területre, a korlátozás nem vonatkozik a motorokra és a robogókra sem.

A szállítmányozó cégek képviselői szerint Strömgren és a Zöld Párt elsietik a lépést: 2010 óta a szektorban 34 százalékkal csökkentették a kibocsátást, és a tiltás helyett inkább több töltőpont létrehozásával népszerűsítenék az elektromos autózást. Míg Svédországban újdonságnak számít a korlátozás bevezetése, a hasonló intézkedések nem számítanak ritkaságnak, igaz, a stockholmi rendelkezés szigorúbb, mint például a párizsi, athéni vagy madridi, ahonnan csak a dízelüzemű autókat tiltották ki.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: