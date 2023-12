Európában is elindult a Facebook Twitter-klónja, a Threads

Júliusban adtunk hírt arról, hogy elindult a többek között a Facebookot, az Instagramot és a WhatsAppot működtető Meta új közösségimédia-alkalmazása, a Threads, ami leginkább az egykor Twitterként ismert, Elon Musk érkezése óta azonban az X névre váltó platformra hajaz.

A Threads akkor több mint 100 országban, köztük az USA-ban és az Egyesült Királyságban is elérhetővé vált, de az Európai Unió szigorúbb adatvédelmi szabályozásai miatt Európa nagy részén még váratott magára. A Meta-főnök Mark Zuckerberg csütörtökön saját Threads-posztjában jelentette be, hogy a problémák elhárultak, így mostantól az EU-ban is használható a platform.

Ahhoz, hogy valaki Threads-fiókot hozzon létre, először rendelkeznie kell Instagram-regisztrációval. Ez az árukapcsolás ma már egy fokkal kevésbé agresszív, mivel eleinte minden Instagram-felhasználónak automatikusan létrehoztak egy Threads-fiókot is, amit csak az Instagram-fiók törlésével lehetett eltávolítani – ezt a beállítást novemberben megváltoztatták.

Most már arra is van lehetőség, hogy Threads-fiók nélkül böngészhessenek a felhasználók posztjai között, hogy rákeressenek más felhasználókra, hogy linkmásolással megosszanak tartalmakat, vagy épp jelentsék a problémás bejegyzéseket. A posztoláshoz vagy a posztokra való reagáláshoz viszont saját fiókra van szükség.

Bár a kezdetekben – részben a kapcsolt fiókokkal való trükközéssel – gyorsan összeszedett 100 millió felhasználót a platform, azóta jóval visszaesett az aktív felhasználók száma, de Zuckerberg még a legutóbbi, részvényeseknek tartott beszámolójában is kitartott amellett, hogy a Threads a jövőben eléri az egymilliárdos bázist.

photo_camera Fotó: Meta

Mindeközben az X tovább hanyatlik: az elmúlt hetekben több fontos hirdető is otthagyta a platformot, részben a tulajdonos Elon Musk furcsa, félreérthető, vagy egyenesen sértő posztjai miatt. Musk érkezése óta, valamivel több mint egy év alatt 13 százalékkal zsugorodott az X napi aktív felhasználóinak száma, és a Bloomberg információi szerint a hirdetési bevételek idén 2,5 milliárd dollár körül alakulnak majd, miközben ez a mutató az elmúlt két évben 4,5 milliárd dollár környékén mozgott.

Mark Zuckerberg elmondása szerint azért bízik nagyon a Threads sikerében, mert ez a cég első platformja, ahol kifejezetten törekedtek a közösségimédia-felületek közötti nagyobb átjárhatóságra, vagyis a Threads-posztokat könnyen meg lehet osztani más platformokon, ami „nagyobb választási lehetőséget ad az embereknek az interakciók terén, és segít abban, hogy a tartalmak több emberhez jussanak el”.

Így lehetséges, hogy a Zuckerberg és Musk közti csata, ami egész nyáron lázban tartotta a techvilágot (a római Colosseumba tervezett összecsapáshoz még egy ókortörténész is adott tippeket), végül nem marad el, csak ketrecharc helyett platformháborúban dönti el a két szupergazdag techvezér, hogy ki a jobb.