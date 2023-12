Karácsonyi szegénypénzt találtak Norfolkban

A középkori Európa több részén, így Magyarországon is szokás volt gyermekpüspököt (episcopus puerorum) választani, de a szokás igazán a reformáció előtti Angliában volt népszerű, talán ezért sem olyan meglepő, hogy épp innen, Norfolkból került elő egy olyan, a hagyományhoz köthető ólompénz, amit az ünnepi időszakban élelmiszerre lehetett váltani.

Az érméket a gyermekpüspök osztogatta a szegényeknek; őt eredetileg december 28-án választották meg az alszerpapok és a gyerekkórusok tagjai, ez a szokás később áttevődött december 6-ára. Innentől Aprószentekig (december 28-ig) a megválasztott gyerek mindenben úgy járt el, mint egy valódi püspök, csak épp misét nem tartott, Angliában ez alatt az időszak alatt lehetett az érméket élelmiszerre váltani. A szokást 1431-ben, a bázeli zsinaton betiltották, de ennek ellenére még sokáig virágzott.

Az elveszített szerencsepénz

Az 1470 és 1560 között készült pénzt a régészek szerint Bury St. Edmunds apátságában, Suffolkban verték, innen kerülhetett a nagyjából 50 kilométerre (30 mérföldnyire) fekvő Oxborough Hall közelébe, ahol megtalálták.

photo_camera A megtalált krajcár Fotó: James Dobson / National Trust

Az érme egyik oldalán egy kereszt, a másikon pedig valószínűleg egy püspök arcképe látható, és valószínűleg négy pennyt (az Akadémiai Nagyszótár fordítása szerint egy krajcárt; angolul: groat) érhetett. Ezzel a nagyobb címletű érmék közé tartozhatott, ezen kívül létezett még egypennys és félpennys érme is. Az nem ismert, hogy ez mennyi ételre lehetett elegendő.

Angus Wainwright régész szerint az érméket általában helyben lehetett elkölteni, de valószínű, hogy sokan emlékként is megőrizték őket. A most előkerült példányról azt feltételezi, hogy olyasvalaki veszíthette el, aki a korabeli Európa egyik legnagyobb templomához látogatott el Suffolkba, és innen hazatérőben hagyta el a faluban. Az ólompénz mellett a norfolki ásatáson egy középkori és egy római kori falu maradványait is feltárták.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: