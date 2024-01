Az egyszer már betiltott méhgyilkos neonikotinoidok ismételt engedélyezése miatt tiltakoznak a brit természetvédők

Annak ellenére, hogy az Egyesült Királyság cukorrépatermesztésének 60 százalékáért felelős British Sugar a jelentősebb cukoripari beszállítókkal együtt 2020-ban hivatalosan deklarálta, hogy három év alatt megoldja a neonikotinoid hatóanyagú növényvédőszerek kiváltását a szabadföldi gazdálkodásból, 2024 első napjaiban a londoni kormány ismét engedélyezte az ilyen kemikáliák használatát – írja a BBC.

A döntés ellen az Egyesült Királyság legnagyobb civil természetvédelmi ernyőszervezete, az 1912-ben alapított Wildlife Trusts több fórumon is tiltakozott, mondván, hogy a beporzó rovarokra bizonyítottan negatív hatású neonikotinoidok ismételt engedélyezésével a kormány halálos csapást mér a szigetország természetes élővilágára is.

photo_camera A kaptárbejárat a londoni Buckingham Palota kertjében 2023. május 18-án Fotó: AARON CHOWN/AFP

A BBC szerint a brit agrárkormányzat azzal érvelt, hogy jelenleg nincs a piacon olyan növényvédő készítmény, amely kellőképpen hatásos volna a cukorrépa vírusos sárgulásának nevezett betegség kórokozóját terjesztő rovarvektorok, például a levéltetvek ellen. Ráadásul csak akkor lehet ilyen hatóanyagú szereket bevetni, amennyiben a független vizsgálatok igazolják, hogy március végén az ország ültetvényeinek 65 százaléka bizonyítottan fertőzött. A cukorrépa vírusos sárgulása ugyanis egyes régiókat közel 80 százalékos terméskieséssel sújtott az elmúlt években.

Mint ismeretes, az úgynevezett csávázásra, vagyis a vetőmagok növényvédelmi kezelésére használt neonikotinoidok a csírázást követően szívódnak fel a növekvő növényben, és fejtik ki rovarölő hatásukat a növényt fogyasztó kártevőkre. Ezek a szerek kis mennyiségben az adott növény nektárjába és pollenjébe is bejuthatnak, és bár a virágokat látogató hasznos rovarokat közvetlenül el nem pusztítják, termékenységük csökkenését, valamint tájékozódási zavarokat okozva rájuk nézve is károsak. A neonikotinoidokat tartalmazó növényvédő szerek házi méhekre gyakorolt negatív hatásait egy Magyarországra, Angliára és Németországra kiterjedő nagyléptékű kísérletsorozat 2017-ben publikált eredményei is alátámasztják.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: