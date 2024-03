Vadvirágos szegélyek telepítésével beporzóbaráttá tehetők az agrársivatagok

Az Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet kutatói két magyarországi helyszínen végeztek részletes összehasonlító elemzéseket, hogy a vadvirágos területek állapotának, valamint a vadméh-, zengőlégy- és lepkefajok jelenlétének vizsgálatával megtudják, miként befolyásolja a beporzók jelenlétét az egybefüggő vadvirágos mezők és a különálló virágos sávok telepítése – olvasható a MATE március 10-én a beporzók napján kiadott közleményében.

Kiderült, hogy a telepített vadvirágos területek a talajban lévő magokból további fajokkal is kiegészültek, a növények terjeszkedése és növekvő fajgazdagsága pedig a várakozásoknak megfelelően elősegítette a beporzó-közösségek gyarapodását is. Azt is megállapítottuk, hogy a vadvirágos területek a vadméhek számára a homogén (nagyrészt szántókat tartalmazó) területen különösen vonzóak voltak, ám egyedszámuk és fajgazdagságuk minden területen évről évre és évszakról évszakra nőtt.

photo_camera Vadvirágok Fotó: MATE

A Sárospataki Miklós tanszékvezető egyetemi docens és Kovács-Hostyánszki Anikó tudományos főmunkatárs témavezetésével Bihaly Áron által folytatott doktori kutatás keretében végzett kísérletek alapján a kutatók arra következtettek, hogy „a vadvirágos területeket mindenképpen érdemes több éven át fenntartani, azok telepítésekor pedig minél inkább törekedni kell a vadvirágok fajgazdagságának maximalizálására, hogy a teljes szezonban folyamatosan legyen a területen legalább néhány virágzó növényfaj, ami képes kielégíteni a beporzók szükségleteit”.

A hatékonyabb védelem érdekében a kutatók változatos őshonos magkeverékek használatát szorgalmazzák, továbbá olyan kezelési technikákat javasolnak, amelyek segítenek meghosszabbítani a virágzási időszakot. Eredményeik alapján a telepítéshez főleg olyan növényeket érdemes választani, amelyek a beporzók számára kritikusnak számító középnyári időszakban virágoznak.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: