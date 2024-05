30 százalékkal csökkentik az agressziót az omega-3 zsírsavak

Az omega-3 zsírsavakat tartalmazó halolaj-kiegészítők már régóta ismertek jótékony szív- és érrendszeri hatásaikról, de a Pennsylvaniai Egyetemen most egy újabb előnyét fedezték fel: az agresszió csökkentésében is segíthetnek. A kutatást vezető neurokriminológus, Adrian Raine szerint emiatt széles körben, az iskoláktól a börtönökig be kellene vetni ezeket a biztonságos, elterjedt étrend-kiegészítőket, hogy a nyílt agresszív cselekedetektől (fizikai erőszak, zaklatás) a lopásig és a vandalizmusig számos káros viselkedésforma előfordulását csökkenteni lehessen.

Az amerikai tanulmány több korábbi kutatás eredményeire támaszkodik. Az Oxfordi Egyetemen például 2002-ben állapították meg, hogy azok a brit elítéltek, akik táplálékkiegészítőket, köztük esszenciális zsírsavakat kaptak, kevésbé viselkedtek erőszakosan és antiszociálisan. Egy korábbi, 2001-es amerikai kutatás pedig a magas halfogyasztás és az alacsonyabb gyilkossági arányok között fedezett fel összefüggést.

A Pennsylvaniai Egyetem kutatói 29 randomizált kontrollált vizsgálat metaanalízisét végezték el, hogy értékeljék az omega-3 hatását az agresszió különböző típusaira: a reaktív agresszióra, amely az észlelt fenyegetésekre azonnal adott válasz, valamint a proaktív agresszióra, amely előre megfontolt cselekedeteket takar.

Elemzésük kimutatta, hogy az omega-3 zsírsavakat tartalmazó táplálékkiegészítők 30 százalékos csökkenést eredményeztek az agresszív viselkedésben, és ez a hatás mind a reaktív, mind a proaktív agresszió esetében következetes volt. A kutatók ugyanakkor megjegyezték, hogy elsősorban rövid távú adatok alapján tudtak vizsgálódni.

Az omega-3 agresszióra gyakorolt hatása feltehetően az agy egészségében betöltött szerepére vezethető vissza. A mediterrán étrend egyik alapját is képző omega-3 kritikus szerepet játszik az agy működésében, például a neurotranszmitterek szabályozásában, a génkifejeződésben vagy az agy gyulladásainak csökkentésében. A kutatók ezért arra következtetnek, hogy az omega-3 pótlása javíthatja az agresszív egyéneknél diszfunkcionálisan működő agyi mechanizmusokat.

A kutatók szerint ugyan további vizsgálatokra van szükség a hosszú távú előnyök megértéséhez és a genetikai tényezők feltáráshoz, de azt javasolják, hogy az omega-3 zsírsavakat építsék be az agressziót pszichológiai és gyógyszerészeti módszerekkel kezelő terápiákba. Továbbá felhívják a figyelmet arra is, hogy a gyerekeknél különösen előnyös lehet az omega-3 bevitele, és már a halfogyasztás szerény mértékű növelése is segíthet az agresszió kezelésében.