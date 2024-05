A valóságban is eltűnt Spock bolygója, a Vulkán

Mégsem létezik a 40 Eridani A csillag körül 2018-ban felfedezett HD 26965 b bolygó egy nemrég közölt kutatás szerint – írta meg szerdán a Space.com. A Star Trekben a Földtől 16 fényévre található hármas csillagrendszer ad otthont a Vulkán bolygónak.

A The Astronomical Journal folyóiratban még áprilisban közölt tanulmány szerint a szuperföld típusú bolygónak hitt jeleket a csillag aktivitása okozta. A HD 26965 b-re eredetileg egy radiális sebességmérésnek nevezett módszerrel találtak rá, aminek lényege, hogy a csillag körül keringő bolygót annak a csillagra gyakorolt „rángató” hatásának (reflexmozgás) kimutatásával észleli. Ezzel az eljárással eddig nagyjából ezer exobolygót fedeztek fel, köztük a legelsőt, az 51 Pegasi b-t.

photo_camera Így képzelték el a 40 Eridani A körül keringő szuperföldet Illusztráció: NASA

Abigail Burrows és kollégái a csillag újbóli megfigyeléséhez az amerikai űrügynökség NEID műszerét használták, amely az arizonai Kitt Peak Nemzeti Obszervatórium 3,5 méter átmérőjű WIYN teleszkópjára van felszerelve. A NEID egy radiális sebességmérő, ami nagyon precízen képes meghatározni a Földhöz közeli csillagok mozgását, és így általában exoplanéták felfedezésére használják.

photo_camera A NASA exobolygó kutató NEID műszere Fotó: NSF’s National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory/KPNO/NSF/AURA A

A 40 Eridani A (HD 26965) megfigyeléséből viszont most az derült ki, hogy a 42 naponta ismétlődő – ennyi idő alatt ért volna körbe a HD 26965 b a csillag körül – jelet a csillag felszínén zajló változások okozzák, nem pedig egy Földnél 8-szor nehezebb bolygó. Ezek a változások a NASA szerint a felszín alatti konvektív zónában zajló áramlásokra, valamint napfoltokra és plageoknak nevezett fényes régiókra vezethetők vissza.

A csillag a hármas rendszer legnagyobb tagja, és szabad szemmel is könnyen megfigyelhető. Az 40 Eridani A-tól a Föld-Nap távolság 400-szorosára két kisebb csillag kering, egy fehér törpe (Eridani B) és egy vörös törpe (Eridani C), amelyek már amatőrcsillagászati távcsövekben is elkülönülnek egymástól.

photo_camera A 40 Eridani A csillag és a körülötte keringő két törpecsillag, az Eridani B és C Fotó: Mark Johnston

A Gene Roddenberry által létrehozott Star Trek univerzumban a Vulkán a Bolygók Egyesült Föderációjának egyik legfontosabb tagja, ami az alternatív idővonalon játszódó 2009-es Star Trek filmben Spock szeme láttára egy mesterséges fekete lyuk martalékává válik.