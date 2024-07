A Holdon hoznának létre biobankot a legfontosabb földi élőlények sejtjeinek és DNS-ének tárolására

Különös tervvel álltak elő amerikai kutatók: a Holdon hoznának létre egy biológiai mintákból álló tárolóközpontot, hogy megőrizhessük a Földön veszélyeztetett fajokat. A létesítményben bolygónk legfontosabb és leginkább fenyegetett élőlényeinek sejtjeit és DNS-ét tárolnák, hogy lehetőséget nyújtsanak a genetikai sokféleség növelésére, vagy akár új egyedek klónozására, ha a fajok kihalnának.

A Smithsonian Intézet természetvédelmi biológiával foglalkozó ágának vezetésével megalkotott javaslat szerint a Hold fagyos környezete, különösen az állandó árnyékban lévő kráterekben, emberi beavatkozás vagy energiaforrás nélkül is fenntarthatná a minták megőrzéséhez szükséges rendkívül alacsony hőmérsékletet, így ideális helyszínt biztosítana egy ilyen biobank létrehozásához.

Az elképzelés már működő, katasztrófabiztos tárolókra épül, mint amilyen az Északi-sarkkörön található Spitzbergák Nemzetközi Magbunker, ahol vetőmagokat tárolnak. A közelmúltban azonban a Spitzbergákat is elérte a szokatlanul magas hőmérséklet, és a permafroszt olvadásával kisebb áradás is érte már a magbankot, ami megmutatta hogy még a legtávolabbi, legvédettebb földi létesítmények is sebezhetők.

photo_camera A Spitzbergák Nemzetközi Magbunker bejárata Fotó: Heiko Junge/NTB Scanpix/AFP

A projektet vezető Mary Hagedorn, a Smithsonian munkatársa szerint a projekt következő lépésében a krioprezervált minták (vagyis olyan hidegen tárolt sejtek, ahol minden biológiai aktivitás megáll) űrálló csomagolásának kifejlesztése lesz, aztán lehet kezdeni a logisztikai részletek kigondolását.

Hagedorn úgy véli, a jelentős költségek és a logisztikai kihívások ellenére megvalósulhat a kétségtelenül ambiciózus projekt, hiszen a kihalások megelőzését célzó természetvédelmi intézkedések mellett párhuzamosan valamiféle B-tervet is illik bekészíteni. Az ő tervük a saját ökoszisztémáik szempontjából kulcsfontosságú fajokra koncentrálna, hogy a kihalt populációkat visszaállíthassa a Földön, de a minták akár más bolygók terraformálásának esetére is jól jöhetnek.

