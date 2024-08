Szerepe volt a klímaváltozásnak a július végi, több száz áldozatot követelő indiai földcsuszamlásokban

Több száz embert temettek maguk alá heves esőzések következtében létrejött földcsuszamlások India Kerala államában július 30-án. A New York Times keddi cikke szerint a hegyvidéki területen bekövetkezett katasztrófához hozzájárult az emberi tevékenység által okozott globális felmelegedés is.

photo_camera Földcsuszamlás utáni mentési munkálatok a keralai Wayanadban, 2024. július 30-án Fotó: R. J. MATHEW/AFP

A klímaváltozás szélsőséges időjárási eseményekre gyakorolt hatásának feltárásával (attribúció) foglalkozó World Weather Attribution szervezet szerint az aznapi esőzés 10 százalékkal volt hevesebbek a felmelegedés következtében. A két hónapnyi monszun által átáztatott hegyvidéki talajra 140 milliméter csapadék hullott le egy nap leforgása alatt, ami fokozta a talaj megcsúszásának esélyét. A Föld átlaghőmérsékletének növekedésével magasabb lehet a légkör páratartalma, ami megágyazhat ehhez hasonló, intenzív esőzéseknek.

„A pusztítás, ami Észak-Keralában lejátszódott, nemcsak azért aggasztó, mert több ezren kerültek miatta nehéz humanitárius helyzetbe, hanem mert ez a katasztrófa egy folyamatosan melegedő bolygón történt” – mondta a lapnak Maja Vahlberg klímakockázati tanácsadó, aki szerint a tanulmány által megállapított, klímaváltozás révén súlyosabbá vált esőzés valószínűleg megnöveli majd a jövőben várható földcsuszamlások számát.

photo_camera A wayanadi földcsuszamlásban 392-en vesztették életüket és 150-en embert még keresnek Fotó: R. J. MATHEW/AFP

A legalább 392 halálos áldozattal járó keralai katasztrófa globálisan a második nagyon súlyos, halálos kimenetelű földcsuszamlás volt júliusban, miután Etiópiában egy hasonló eseményben 257 ember vesztette életét. A hónap során Dave Petley, a Hull Egyetem rektorhelyettese és földcsuszamlásokkal foglalkozó szakembere szerint világszerte 95 földcsuszamlás történt, amik együttesen 1167 áldozatot követeltek.

Petley kedden a blogján azt írta, hogy 2024 elképesztően kivételes év a halálos kimenetelű földcsuszamlások számában, amik már most meghaladják adatbázisában hat kivételével az összes korábbi esztendő év végi értékeit. „Csak találgatni tudok, hogy mi okozhatja a halálos kimenetelű földcsuszamlások magas számát. A legvalószínűbb ok a kivételesen magas globális átlaghőmérséklet, és az ennek következtében megnövekedett intenzív csapadékhullási események száma” – írta. Az elmúlt hónapok hőmérsékleti rekordjaival korábban több cikkünkben is foglalkoztunk.