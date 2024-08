Másfél millió agyi felvételre eresztik rá az AI-t, hogy előre lehessen jelezni a demencia kockázatát

Két skót város, Edinburgh és Dundee egyetemeinek kutatói nagyjából 1,6 millió CT- és MRI-felvételt vizsgálnak át mesterséges intelligencia (AI) segítségével, hogy kifejlesszenek egy olyan eszközt, amely képes előre jelezni egy adott személy kockázatát a demencia kialakulására.

A brit egészségügyi szolgálat skóciai ága (NHS Scotland) által több mint egy évtized alatt gyűjtött agyi felvételeket egy gépi tanulási algoritmus egyezteti össze a páciensek kórtörténetével, hogy olyan mintázatokat találhasson, amelyek segíthetnek a demencia jeleinek korai észlelésében.

A Dundee-i Egyetem orvosi képalkotási és AI-szakértője, Emanuele Trucco a Guardiannek elmondta: „Ez az új adatkészlet nagy hasznára lesz a neurológus kutatóknak. Amennyiben sikerül eredménnyel járnunk, akkor olyan szoftveres eszközökkel rendelkezünk majd, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a radiológiai rutineljárásokba, és segíthetik a klinikai döntéshozatalt, illetve a lehető legkorábban kimutatják a demencia kockázatát.”

A diagnosztika mellett ráadásul új kezelési módok kifejlesztéséhez is hozzájárulhat a kutatás. „A demencia kezelése jelenleg drága, ritka és kétes hatékonyságú. Ha adatokat tudunk gyűjteni a magas kockázatú emberek nagy csoportjáról, akik aztán részt vesznek a klinikai vizsgálatokban is, akkor valóban elkezdhetjük az új kezelések kifejlesztését” – mondta Will Whiteley, az Edinburgh-i Egyetem agykutatója.

A demencia, ahogy azt korábbi cikkünkben részletesen is bemutattuk, a demencia ma a fejlődő világ és a hosszú élet ára: minél tovább élnek az emberek, annál nagyobb eséllyel éri utol őket az időskori kognitív hanyatlás. A világ fejlődése márpedig nem áll meg, és ez a demenciával küzdők számában is megmutatkozik: míg 2019-ben 57,4 millióra becsülték a számukat, 2050-re ez megtriplázódhat, 152,8 millió főre.

A tünetek ráadásul nemcsak az érintettre, hanem a közvetlen környezetére is komoly hatással vannak, és az ellátórendszer sincs felkészülve egy ekkora robbanásra – a témát nemrég videóban is feldolgoztuk, amelyben szakértőkkel beszélgettünk arról, hogy ők hogyan látják, mivel jár ma a demencia, hogyan érinti a betegeket és a hozzátartozóikat.