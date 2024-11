Egy párhuzamus univerzumban sokkal nagyobb eséllyel találkozhatnánk idegenekkel

A Genfi Egyetem és az Edinburgh-i Egyetem kozmológusai új magyarázatot találtak arra, hogy miért nem bukkantunk földönkívüli élet nyomaira az eddig megismert világegyetemben – írja a Live Science.

A brit csillagászati társaság Monthly Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratában november 13-án megjelent tanulmány szerzői azt állítják, hogy az ismert Drake-egyenleten alapuló új elméleti modell szerint az idegen létformák nagyobb valószínűséggel fordulnak elő az általunk látott, érzékelt univerzummal párhuzamosan létező világokban. A 2018-ban elhunyt Stephen Hawking által feltételezett multiverzumok létén alapuló új modell lényege, hogy bár a sötét energia optimális sűrűsége egy univerzumban lehetővé tenné, hogy a nem sötét anyag akár 27 százaléka is csillagokká alakuljon, az emberiség által ismert univerzumban az ilyen anyagok a csillagokká alakuló hányada mindössze 23 százalék, ami egyúttal azt jelenti, hogy minimális az esély az idegen létforma kialakulására.

A most publikált számítások hangsúlyozottan elméletiek, hiszen a multiverzumok létezését mindeddig még nem sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani, nemhogy megfigyelni, ahogy a sötét energia is hipotetikus entitás, amelyet az eddig megismert világegyetem gyorsuló tágulása alapján alkottak meg a kozmológusok – olvasható a tanulmány ismertetőjében.

photo_camera Párhuzamos univerzumok fantáziarajza Fotó: Wikipédia

Korábban megírtuk, hogy az Enrico Fermi olasz fizikus által először 1950-ben felvetett Fermi-paradoxon által leírt ellentmondás leegyszerűsítve abból áll, hogy galaxisunkban, a Tejútrendszerben olyannyira sok Nap-szerű csillag létezik, amely körül kering néhány Föld-szerű bolygó, hogy szinte lehetetlen, hogy csak egyetlen helyen, a Földön alakult ki intelligens élet - mégsem sikerült még kapcsolatot létesítenünk egyetlen Földön kívüli civilizációval sem. A részletes számításokat az elmélet alátámasztására a tíz évvel később Frank Drake amerikai csillagász által 1960-ban kidolgozott Drake-formula adja, ami azt próbálja megbecsülni, hogy hány intelligens civilizáció létezik a galaxisunkban.

