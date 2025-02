Videónaplót is vezet Holdra tartó útjáról a Blue Ghost szonda

A Firefly Aerospace nevű texasi magánűrcég holdszondája, a Blue Ghost kevesebb mint egy hónap múlva, március 2-án tervez leszállni a Holdra, de addig is a Föld körüli pályáról szemléli a környezetét. A Földről készült első fotóját már a Qubiten is bemutattuk, de szerencsére a szonda kamerái folyamatosan rögzítik a történéseket, így már videónk is van arról, hogyan látja bolygónkat a Blue Ghost.

A szonda január 15. óta kering a Föld körül, miután a SpaceX Falcon–9 rakétája az űrbe repítette. A Blue Ghost körülbelül még egy hetet tölt a Föld körüli pályán, majd megkezdi négynapos útját a Hold felé, hogy a szomszédos égitestünk körül is keringjen 16 napon át, végül pedig megkísérelje a leszállást a felszínre.

„A Blue Ghost a Holdra vezető útjának harmadánál jár, és arra számítunk, hogy még több lélegzetelállító felvételt tudunk készíteni. De ami a legfontosabb, útközben kritikus fontosságú tudományos adatokat rögzítünk a NASA-nak, ami megnyitja az utat a tartós holdi jelenlét és a Naprendszer további felfedezése felé” – mondta a CNN-nek Will Coogan, a Blue Ghost vezető mérnöke.

A szonda összesen tíz tudományos műszert szállít a fedélzetén az amerikai űrügynökség jóvoltából – a Firefly az egyik olyan kereskedelmi űrvállalat, amely a NASA megbízásából, de tőle független fejlesztések révén indít missziókat a Holdra, hogy fontos adatokat gyűjtsön az Artemis-programhoz, amelynek keretében a tervek szerint 2027-ben újra amerikai űrhajósok landolnak a Holdon. A műszerek a NASA közlése szerint egytől egyig a várakozásoknak megfelelően működnek.

Az űreszköz a Hold közeli oldalának keleti szélén, a vulkanikus Mons Latreille-nél tervez landolni, egy közel 500 kilométer átmérőjű medence, a Mare Crisium (Válságok tengere) belsejében. A Blue Ghost körülbelül két hétig végezhet műveleteket a felszínen, mielőtt szembesül a holdi éjszakával, amikor is a sötétséggel járó zord hideg következtében várhatóan leáll a szonda működése. A nagyközönség viszont valószínűleg azokat a 4K felbontású felvételeket várja leginkább, amelyeket a teljes holdfogyatkozásról, vagy az eddig mindössze néhány űrhajós által megtapasztalt holdi horizontragyogásról készít majd a Blue Ghost.