Két szondát is elindított a Holdra a SpaceX

Miközben a 21. században sorra szálltak le a különböző nemzetek – Kínától Japánon át Indiáig – a Holdon, a NASA ez alól kivonta magát, és csak két amerikai próbálkozás történt a landolásra, mindkettő magáncég jóvoltából: tavaly januárban a Peregrine még nem járt sikerrel, de februárban az Intuitive Machines Odüsszeusz névre hallgató leszállóegysége, ha kicsit megdőlve is, de megérkezett a Hold felszínére.

Most itt lehet a második sikeres amerikai próbálkozás is. A SpaceX magyar idő szerint szerda reggel 7:11-kor útnak indította a Falcon–9 rakétáját, amelyen ezúttal két holdi leszállóegység is helyet kapott: a texasi Firefly Aerospace szondája, a Blue Ghost mellett a mintavételre kiképzett japán Hakuto–R is a Hold felé tart.

photo_camera A Föld körüli pálya felé tartó Falcon–9 Fotó: GREGG NEWTON/AFP

A két méter magas Blue Ghost 25 napot tölt majd Föld körüli pályán, mielőtt négy napon át tartó utazásba kezd a Hold felé, aztán ott is az égitest körüli pályára áll, hogy a kilövés utáni 45. nap környékén megkísérelje a landolási műveletet. A Hakuto–R misszió Resilience nevű leszállóegységének még ennél is elnyújtottabb a menetrendje: 4-5 hónapba is telhet, míg megérkezik a felszínre. Persze jobb később, mint soha, az előző Hakuto-küldetés során ugyanis egy magasságmérési szoftverhiba miatt lezuhant és a felszínbe csapódott a szonda.

A Blue Ghost a közel 500 kilométer átmérőjű Mare Crisium (Válságok tengere) nevű kráteres régióba érkezik majd, a vulkanikus Mons Latreille közelében tervez landolni. Fedélzetén számos tudományos műszer helyet kapott, amelyekkel a műholdas navigációt, sugárvédett technológiákat, a holdfelszíni port letörlő öntisztító üveget és egy talajmintát gyűjtő eszközt is tesztelnek majd, miközben 4K felbontású kamerával is felszerelték, így remélhetőleg képeket, sőt akár videókat is láthatunk majd a tevékenységeiről. (A szállított műszerekről és kísérletekről bővebben a Space.com számolt be.)

Ehhez képest a Hakuto Resilience az 1200 kilométer átmérőjű síkságot, a Mare Frigorist (Hidegség tengere) célozza, ahol a viszonylag barátságos terepen a Tenacious nevű mini holdjáró is szabadon barangolhat – ez a mindössze öt kilogrammos és 26 centiméter magas jármű mintagyűjtésre is alkalmas. A Resilience a tudományos műszerek mellett a svéd Mikael Genberg művészeti projektjének is helyet ad: a Moonhouse az első ház lehet, amit felhúznak a Hold felszínén – persze csak egy 8,5 centiméter magas és 11 centiméter széles miniatűr építményről van szó.