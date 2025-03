Meg is érkeztek a Blue Ghost első fotói a Holdról

Néhány órával a magyar idő szerint vasárnap reggeli landolása után a Blue Ghost szonda el is küldte az első felvételeket, amelyeket már a Hold felszínéről készített.

Az első képen saját árnyékával szembesült a texasi Firefly Aerospace által épített leszállóegység, amely egy tucat NASA-műszerrel a fedélzetén érkezett meg az égitest Mare Crisium (Válságok völgye) nevű becsapódási medencéjébe. A horizonton túl a Föld is tiszteletét teszi a képen.

photo_camera Forrás: X/Firefly Aerospace

Később egy másik felvételt is közzétett az X-en a Firefly, ahol szintén látszik a holdfelszín, illetve a háttérben a Föld, de ezek mellett több alkatrész és hasznos teher is feltűnik: a szonda napelemén túl balra az X-sávon (8–12 GHz) működő rádióantenna, jobbra pedig a LEXI nevű röntgendetektor, amely a holdfelszín, a napszél és a Föld magnetoszférájának kölcsönhatásait vizsgálja majd.

photo_camera Forrás: X/Firefly Aerospace

A várhatóan kb. 14 napig, a holdi éjszaka érkeztéig tartó küldetést a Qubiten is figyelemmel kísérjük, és a Firefly X-oldalán is meg lehet találni a friss infókat és fotókat. A Blue Ghostot, valamint a Hold-missziók közelmúltját és jövőjét reggeli cikkünkben mutattuk be részletesen: