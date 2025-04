Az összeesküvés-elméletekre épülő, megalapozatlan vádaskodás nem segít, sőt kifejezetten árt a járványok elleni védelemben

Dr. Túry Ernő magyar állatorvos 1971-ben egy Havanna környéki sertéstelepen az afrikai sertéspestis tüneteit ismerte fel pár disznón. Ez meglepte, hiszen ez a pusztító járvány mindaddig kizárólag a trópusi Afrikában fordult elő, talán néhány Európába behurcolt, ritka esettől eltekintve. Túry doktornak semmilyen támpontja nem volt arra nézve, hogy a vírus hogyan juthatott át az Atlanti-óceánon, de mégiscsak volt egy elgondolása. Az angolai szolgálatból visszatérő kubai katonák hajói ugyanis mindig a havannai kikötőbe érkeztek. Az afrikai sertéspestis vírusa pedig jól terjed konyhai hulladékkal, ha abban sertésből származó ételmaradékok (csontok, kolbászhéjdarabkák stb.) vannak. Úgy vélte, hogy a beérkező hajókról az ételmaradékok a közeli sertéstelepre kerülhettek, hogy ott moslékként hasznosuljanak. Erre a fertőzési útvonalra azonban utólag már semmilyen bizonyítéka nem volt, és nem is lehetett, sem neki, sem bárki másnak.

Fidel Castro, a teljhatalmú kubai elnök, kormányfő és hadvezér azonban nem osztotta Túry doktor feltételezését, mert ő úgymond biztosat tudott. Meg volt győződve arról, hogy a járvány – amely a kubai sertéstenyésztési ágazat teljes összeomlásával fenyegetett – az amerikai imperialisták ármánykodásának megnyilvánulása. Számos hazai és nemzetközi fórumon (pl. az Interparlamentáris Unió 68. közgyűlésén) tartott, híresen hosszú és heves szónoklataiban azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok biológiai hadviselést folytat Kuba ellen. A kubai járványt végül közel félmillió sertés lemészárlása és megsemmisítése árán sikerült megfékezni.

Megcáfolhatatlan vádak

Az ilyen vádaskodások legfőbb jellemzője, hogy szinte sohasem cáfolhatók teljes bizonyossággal. Hiszen senki nem volt ott a helyszínen, hogy alkalmas műszerekkel dokumentálja az esemény megtörténtét, nemhogy annak szándékos elkövetését is bebizonyítsa. Ígérhetik ugyan a politikusok, hogy majd egy szakértői bizottság feltárja a történteket, tarthat bármennyi ülést egy ilyen bizottság, utólag perdöntő bizonyítékokkal szolgálni rendszerint lehetetlen.

Pedig ma már sokkal többet tehetünk egy fertőzés eredetének felderítése céljából, mint amennyit 1971-ben Túry doktor megtehetett Havannában. Ma már megállapíthatjuk a kórokozó pontos genetikai felépítését, majd genetikai adatbázisokban kutakodva megtudhatjuk, hogy korábban mikor és hol találtak hozzá legjobban hasonlító, vagy akár vele teljesen azonos genetikai felépítésű mikrobát. A Magyarországon nemrég feltűnt ragadós száj- és körömfájás-vírushoz legközelebbi genetikai változat például korábban Pakisztánból került elő, sok-sok évvel ezelőtt. Hogy azóta mikor, hol és milyen állatokat fertőzött ez a vírusváltozat, hogy merre járt a nagyvilágban, mielőtt végül ideért, az sajnos nem ismert. Ehhez bizony kicsit több anyagi támogatást kellett volna adni a kutatóknak, hogy jobban nyomon követhessék a természetben terjedő fertőzéseket – de így utólag ez már késő bánat.

Ezért aztán, bár vannak pontos genetikai információink, nem tudhatjuk, hogy honnan és hogyan érkezett hazánkba ez a járvány. Vajon lehetséges-e, hogy egy mikroszkopikus kórokozó mondjuk Gyurcsány Ferenc ingujján jutott át egyik településről a másikra? És az, hogy éppen Orbán Viktor nadrágszárán volt? Talán – ne adj Isten! – Magyar Péter bal cipőjének sarkára ragadhatott? Igen, mindez teljességgel lehetséges, bár a legkevésbé sem valószínű. „Esélye a nullához tendál”, hogy Dr. Kemenesi Gábor, a kiváló virológus szavait idézzem.

Nem zárható ki teljesen

Igaz, Kemenesi doktor véleménye nem pontosan erre vonatkozott. Ő ugyanis Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter április 10-i nyilatkozatát véleményezte, miszerint a hazánkban váratlanul feltűnt száj- és körömfájás-járvány esetében „nem zárható ki, hogy a vírus nem természetes úton jött létre, hanem egy mesterségesen előállított vírusról beszélünk”. Bizonyítékul a miniszter egy meg nem nevezett külföldi laboratórium szóbeli közlésére hivatkozott. No, ennél azért még a kommunista diktátor, Fidel Castro érvei is ütősebbek voltak.

Gyakorlatilag kizárható, amit Gulyás sejtetni enged, azért, mert az egyszerűen ostobaság. Most egy pillanatra fogadjuk el tényként a dolog összeesküvés-elméleti részét. Tegyük fel, hogy valóban gonosz, sötét, titkos erők (Brüsszel, Moszkva, hazaárulók stb.) akarták ezzel a járvánnyal romlásba dönteni a magyar gazdaságot. Ha már így határoztak, két lehetőség közül választhattak. Egyrészt számos magasan képzett szakember sok éves munkájával, hatalmas költségek árán létrehozhatták a vírust egy laboratóriumban. Másrészt elküldhettek valakit egy olcsó turistaútra Törökországba, ahol az utazó mondjuk egy tüneteket mutató marhát papírzsebkendővel megtörölve fertőzőképes vírusokat szerezhetett és hozhatott haza. Van-e olyan agyalágyult bioterrorista, aki a két lehetőség közül az előbbi megoldást választaná? És még ha volna is, ugyan ki pénzelne éveken át, hatalmas összegekkel egy ilyen elmeháborodottat?

Az ATV csatorna nyilván korrektségre törekedett, amikor kikérte erről mind a hivatásos virológus, mind a hivatásos marhatenyésztő gazda véleményét. Indokolt megoldásnak tűnt, hogy beszéljen egy elméleti és egy gyakorlati szakember is – de ez kolosszális félreértés. Ugyanis az egyetemi szakember nemcsak az elmélet embere, sőt, valójában csak neki van jelentős gyakorlati jártassága számos különböző állati vírussal, a laborban és a természetben egyaránt. Dolgozott állattartó telepeken, őserdőkben és barlangokban, mindezt a világ sok országában. Ezzel szemben a marhatenyésztő gazdának, akinek birtokán szerencsére még soha nem fordult elő ilyesfajta fertőzés, aki sosem látott ilyen betegséget, erről nincsenek gyakorlati ismeretei. De azért megosztotta gyanúját, pusztán annak alapján, amit a megelőző napokban a tévében látott és hallott. Gyanúsnak tartotta, hogy a vírus pont az ország észak-nyugati felén jelent meg. Nem mondta ki, de sejthetően azért, mert Brüsszel tudvalevőleg arrafelé van. No de ha mondjuk az ország északkeleti oldalán jelent volna meg a járvány, az is gyanús lehetne, mert arra meg Ukrajna fekszik. Összeesküvést sejtünk, bármely égtáj felől is jöjjön a kórság, mert körbe vagyunk véve ilyen „gyanús” szereplőkkel. Annyira értelmetlen ilyenkor a gazdákat kérdezni a járvány eredetéről, mint nemzeti konzultációt rendezni a covidjárvány idején a vírus elleni védekezés lehetséges módozatairól, beleértve az ingyenes parkolást. A szaktudás ugyanis nem demokratikus dolog, keveseknek sok van belőle, miközben sokaknak meg egyáltalán nincs – hiába, a világ (és benne közoktatásunk állapota) már csak ilyen.

A miniszter szerint tehát nem zárható ki, hogy a száj- és körömfájás vírusát mesterségesen állították elő. Egyetértünk abban, hogy ez elvileg valóban nem zárható ki teljesen. De gyakorlatilag ez éppen akkora ostobaság, mintha mondjuk arról beszélnénk, hogy talán magát minisztert is mesterségesen állíthatták elő. Hiszen ez elvileg „nem zárható ki” (©Gulyás) teljesen, habár „esélye a nullához tendál” (©Kemenesi).

Hagyjuk tehát a teljesen nem kizárható, de végtelenül valószínűtlen összeesküvés-elméleteket a gabonakörös, laposföldhívő, ufológus, chemtrailes fantasztákra. Egyszerűen nem méltó Magyarország kormányához, hogy minisztere ilyesmit említsen anélkül, hogy közben jóízűen felkacagna.

Végül egy sportmenedzser mond szakvéleményt

De a száj- és körömfájós vádaskodás nem állt meg itt, hanem sajnos újabb fordulatot vett. Történt ugyanis, hogy Dr. Nagy István agrárminiszter április 11-én még arról beszélt, hogy a fertőzött telepek állatállományának felszámolása továbbra is tart, majd másnap, 12-én bejelentette, hogy a járványt (sok ezer szarvasmarha leölése és elföldelése árán) sikerült felszámolni, újabb megbetegedés nincs, a veszélyhelyzetet tehát elhárították. Csakhogy ez ellentétes volt az elfogadott szakmai normákkal, hiszen egy ilyen bejelentéssel meg szokták várni, hogy az utolsó ismert fertőzés után elteljen a lappangási idő kétszerese, jelen esetben kb. 24 nap. Tehát a bejelentés megalapozatlan volt, mert a miniszter nem számolt a hosszú lappangási idővel, a vadon élő állatok (pl. őzek, sünök és talán patkányok) lehetséges fertőzöttségével, vagy a szintén fertőzött, szomszédos szlovák területekről való visszafertőzés veszélyével. Nem számolt azzal, hogy egyes állatok, de akár emberek is lehetnek hosszabb távon fertőzött, ámde tünetmentes hordozók (bár ők ritkán adják tovább a vírust). És végül nem számolt azzal sem, hogy sajnos volt olyan dögtemető, ahol a tömegesen elföldelt szarvasmarhák bomlásából származó folyadék a felszínre tört.

A járvány négy nappal később, április 16-án megjelent egy újabb állattartó telepen. A médiamunkások bűnbakot kerestek. Így hát az éles-szemű Bohár Dániel (a Megafon Központ ismert influenszere) kiszúrta, hogy az újabb járványkitörés pont a Rábapogdányi Mezőgazdasági Zrt. állattartó telepén történt. Ennek a cégnek a vezetője pedig a Tisza Párt agrártanácsadója, aki négy nappal korábban az ellenzéki Partizánnak nyilatkozott. Ezúttal szerencsére senki nem beszélt szándékosságról, de azt Bohár nyomán sokan kiemelték, hogy a Partizán stábja több települést is végiglátogatott, amelyek határában fertőzött és nem fertőzött állattartó telepek is vannak. Bár a telepekre és a körülöttük húzott, szigorúan őrzött védőövezetbe természetesen sehol nem léphettek be, Bohár szerint nyilván ők hurcolhatták tovább a vírust az egyik településről a másikba. Mindezt átvette a Magyar Nemzet, a Világgazdaság, a Kisalföld (Győr-Moson-Sopron vármegyei hírpoltál), a VAOL (Vas vármegyei hírportál) és ki tudja, még hány médium egymásra hivatkozó kibogozhatatlan szövevénye.

Végül Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője is feltette a kérdést, hogy „hogyan ugorhatott 50 kilométert a vírus? Vadállatok? Nem lehet. Szél? Aligha. Valaki odavitte?” Ő tehát az első két lehetőséget (vadállatok, szél) kizárta – de milyen alapon? A hozzáértők hetek óta minden fórumon magyarázták a széllel és vadállatokkal való terjedés lehetőségét, ezt nem most találták ki, olvasható minden járványtani tankönyvben, vagy akár a Wikipédián is. Németh Balázs viszont, aki tanulmányaira nézve sportmenedzser, de riporter, műsorvezető, szóvivő és dohánykereskedelmi cégvezető is egyben, nem sokat bíbelődött a szakirodalommal, ő merészen cáfolta mindezt. Maradt tehát az egyetlen lehetőség, hogy „valaki odavitte”. Szerinte pedig ez a valaki a baloldali Partizán stábja lehetett, így az ő felelőtlenségük okozhatta az újabb fertőzéseket. Egyetértek vele abban, hogy ez valóban „nem kizárható” teljesen. De ugyanígy az sem teljesen kizárható, hogy egy fideszes médiamunkás, egy emeszpés állatorvos, egy momentumos védőnő, egy jobbikos buszsofőr, egy ateista postás, esetleg éppen egy mélyen hívő keresztény-konzervatív agrárminiszter nadrágszárán jutott el néhány vírus az egyik helyről a másikra. Sosem fogjuk megtudni.

Ez egy ilyen fertőzött bolygó

A kórokozó életmód a legsikeresebb létforma a Föld nevű bolygón. A legtöbb egyed, ami a bioszférát benépesíti, élősködő életmódot él, és más fajok potenciális kórokozója. Ez nyilván így volt már akkor is, mielőtt még az emberi faj kialakult, és valószínűleg így lesz azután is, hogy fajunk már rég kihalt.

A száj- és körömfájást okozó vírust is a természet hozta létre. Magyarországról ugyan az állatorvosi járványvédelem erőfeszítései következtében korábban már eltűnt, de még ma is elterjedt pl. Törökországban és attól keletre. Eljuthatott hazánkba ezerféle módon, turistákkal, tehervonaton utazó patkányokkal, madarakkal, őzekkel, állatkerti állatok kereskedelmével. Átjuthatott a magyar-szlovák határon oda-vissza többször is, hasonló módokon. Ez a fertőzés át tud ugrani 50 métert, 50 kilométert, vagy akár sokkal többet is, de persze minél nagyobb a távolság, annál kisebb a fertőzés esélye. Soha nem fogjuk megtudni, hogyan került ide, akárhány bizottságot alakítanak is. De ha mégis lesz ilyen bizottsági ülés, javaslom, hogy a résztvevőknek készítsenek be több napi hideg élelmet – persze megoldást így sem várhatunk tőlük.

Az összeesküvés-elméletekre épülő, megalapozatlan vádaskodás nem segít, sőt, kifejezetten árt a járványok elleni védelemben. Nemrég hosszasan fejtegettem itt a Qubiten azt, hogy a betegségekkel, kórokozókkal és járványokkal való kapcsolatba hozás, az undorpropaganda milyen velünk született, ösztönös viszolygást vált ki az emberekben, és hogy az így gerjesztett undorral hogyan élnek vissza a politikai manipuláció szakmunkásai. Kár, hogy azóta megjelent hazánkban egy újabb járvány, amire egyből lecsaptak az éber propagandisták, és így akkori írásom most megint aktuálissá vált. Jó volna már túllépni ezen.

A szerző biológus, az MTA doktora, egyetemi magántanár (Debreceni Egyetem), a Babeș–Bolyai Tudományegyetem külső óraadó tanára.

