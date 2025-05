Szenzációs képeket készített a James Webb űrtávcső a Jupiter sarki fényeiről

Minden eddiginél részletesebb képet kaphattak a kutatók a Jupiter sarki fényeiről a James Webb űrtávcső felvételeinek köszönhetően, amelyek sokat elárulnak a bolygó mágneses mezejéről, éghajlati és hőmérsékleti viszonyairól is. A felvételekből olyan részletek is kiderültek, amelyek a Hubble teleszkóp által készített képekből nem, a kettő összevetése után pedig nemcsak az derült ki, hogy milyen lehetőségek rejlenek a James Webb-ben, hanem az is, hogy azért még a Hubble-t sem érdemes leírni.

Míg a Földön a sarki fény akkor keletkezik, amikor a napszél töltött részecskéi a Föld mágneses mezejébe csapódnak, és kölcsönhatásba lépnek az itt található gázokkal, a Jupiter esetében (ahogy a Marsnál is) ennél komplexebb folyamatokról van szó.

photo_camera A James Webb és a Hubble felvétele Fotó: NASA, ESA, CSA, STScI, Ricardo Hueso (UPV), Imke de Pater (UC Berkeley), Thierry Fouchet (Observatory of Paris), Leigh Fletcher (University of Leicester), Michael H. Wong (UC Berkeley), Joseph DePasquale (STScI), Jonathan Nichols (University of Leicester), Mahdi Zamani (ESA/Webb)

Az ottani sarki fény százszor olyan fényes, mint amit a Földön lehet látni, és a napszél töltött részecskéi mellett több tényező is szerepet játszik a kialakulásában. A Jupiter mágneses mezeje a bolygó környezetéből is a légkörbe vonzza a töltött részecskéket, így a fényekhez a bolygó egyik holdjának, az Iónak a vulkanikus tevékenysége is hozzájárul.

Új képek, új kérdések

Jonathan Nichols, a Leicesteri Egyetem csillagásza szerint eredetileg arra számítottak, hogy a sarki fények hamar kialszanak, ehelyett a felvételek valóságos tűzijátékról tanúskodtak. A Hubble korábbi felvételei az ultraibolya tartományban készültek, és már ezekből is kiderült, hogy a Jupiteren milyen élénk a sarki fény, de ezekről számos olyan részlet kimaradt, amit a James Webb közeli infravörös kamerája (NIRcam) most feltárt.

Bár az új felvételek sok mindent megmagyaráznak a bolygó légkörének felső részén végbemenő hőmérsékleti változásokról, azért új rejtélyeket is felvetnek: Nichols szerint azoknak az erős fényjelenségeknek, amelyeket a James Webb rögzített, nyomuk sincs a Hubble felvételein, ezt pedig az magyarázhatja, hogy a légkörbe egyszerre érkeznek kis és nagy energiájú részecskék, amiről korábban azt hitték, hogy lehetetlen.