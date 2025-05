Gyanús kommunikációs eszközöket találtak kínai inverterekben, ez veszélyeztetheti az energiahálózatokat is

Az amerikai energiaügyi hatóságok kénytelenek átértékelni a kínai gyártmányú eszközök kockázatait, amelyek lényeges szerepet játszanak a megújuló energia infrastruktúrában. Néhányukban ugyanis gyanús kommunikációs berendezéseket találtak – adja hírül a Reuters.

A túlnyomórészt Kínában gyártott invertereket, azaz tápegységeket világszerte használják a napelemek és szélturbinák elektromos hálózatokhoz való csatlakoztatásánál. De akkumulátorokban, hőszivattyúkban és elektromos járművek töltőiben is megtalálhatók.



Az inverterek úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a távoli hozzáférést is a frissítések és karbantartás érdekében, az őket használó közüzemi cégek tűzfalakat is telepítenek rájuk, hogy megakadályozzák a közvetlen kommunikációt Kína felé.

photo_camera Napelemek a kaliforniai Los Alamitosban, egy katonai kiképzőbázison Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

Újabban azonban a termék-dokumentációkban nem szereplő kommunikációs eszközöket találtak egyes kínai napenergia-inverterekben az Egyesült Államokban. Olyan szakértők bukkantak rájuk, akik biztonsági szempontból nézik át ezeket az invertereket.

Az elmúlt kilenc hónap során több kínai beszállító egyes akkumulátoraiban is találtak különös eszközöket, köztük mobiltelefonos rádiókat, de olyasmit is, ami lehetővé teszi a tűzfalak távoli kijátszását. Akár az inverterek távoli kikapcsolására vagy beállításaik megváltoztatására is jók, így destabilizálhatják az elektromos hálózatokat, károsíthatják az energia infrastruktúrát, áramkimaradásokat okozhatnak.



A Reuters által idézett szakértők egyelőre sem a nevüket nem fedték fel, sem az érintett kínai gyártók nevét. Az amerikai kormányzat egyelőre nem erősítette meg e felfedezések tényét.

A Wood Mackenzie tanácsadó cég adatai szerint a Huawei a világ legnagyobb inverter szállítója (2022-ben a globális szállítások 29 százaléka tőlük származott), őket a szintén kínai Sungrow és Ginlong Solis követi. Az Egyesült Államok 2019 óta korlátozza a Huawei amerikai technológiához való hozzáférését, és a vállalatot "a nemzetbiztonsággal ellentétes" tevékenységgel vádolja.



A kínai vállalatoknak az ottani törvények szerint együtt kell működniük a hírszerzéssel, ami a kormánynak potenciálisan ellenőrzést biztosít a külföldi hálózatokhoz csatlakoztatott, kínai inverterek felett – emeli ki a Reuters.



Bár a Huawei 2019-ben elhagyta az amerikai inverter piacot, másutt továbbra is meghatározó beszállító. Európában pedig már 3-4 gigawattnyi energia feletti ellenőrzés is széleskörű zavarokat képes okozni az áramellátásban.

Az Európai Napenergia Gyártási Tanács (European Solar Manufacturing Council, ESMC) becslése szerint az európai napenergia-kapacitásból több mint 200 gigawatt kapcsolódik Kínában gyártott inverterekhez, ez legalább 200 atomerőmű kapacitásának felel meg.



Kapcsolódó cikkek a Qubiten: