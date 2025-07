Irdatlan méretű római kori cipőket találtak Angliában

A vindolandai ásatásokon mindeddig nagyjából ötezer római kori cipő került elő a gyerekcipőtől a női papucsig, de a gyűjtemény igazi érdekessége az a nyolc irdatlan cipő, amelyek közül az utolsót májusban találták meg. A leletek a Northumberlandben lévő Magna erőd területéről kerültek elő, ahol az oxigénhiányos talaj kiválóan alkalmas arra, hogy hosszú időn keresztül épségben tartsa a bőrt – ezért is kerülhetett elő innen ennyi cipő. Ezek többségét az egykori várárokban találták, amelyet a rómaiak szemétdombnak is használtak.

A csodálatos állapotban fennmaradt cipő Fotó: -/AFP

Az óriáscipők harminc centinél is hosszabbak, a legutóbbi 32 centiméteres, ami mai európai méretezés szerint nagyjából 49-esnek felel meg. Rachel Frame régész (aki korábban egy válogatást is közölt az öt kedvenc római cipőjéről) szerint rejtélyes, hogy kik hordhatták az irdatlan cipőket: a leletek elsöprő többsége normális méretű. Elképzelhető, hogy valahonnan szokatlanul magas emberek érkeztek az erődbe, de ez is csak találgatás.

Kétezer évet kibírtak, a klímaváltozást már nem fogják

Elizabeth Greene, a vindolandai lelőhely cipőspecialistája szerint a konzerváció során a bőrcipők összemennek valamennyire (nagyjából egy centit), de még így is hatalmasnak számítanak. Az egyik májusban megtalált lábbeli talpát jancsiszegekkel verték ki, a talpon kívül a sarokrésze is épen maradt, a másik még szebb állapotban maradt fenn – ez a már említett 32 centi hosszú darab.

Szegek a talpon Fotó: The Vindolanda Trust

Magnából a földfelszínen alig maradt fenn valami, az árkok viszont felbecsülhetetlen értékű régészeti kincseket rejtenek. A kutatók a cipők mellett talált cseréptöredékek vizsgálata alapján fogják majd meghatározni a leletek pontos korát, és azt remélik, hogy a további feltárásokból kiderülhet, hogy kik élhettek ekkora lábon az erődben.

Andrew Birley, a Vindolanda Trust igazgatója szerint a Magnában és Vindolandában talált cipők közötti különbségek sokat elárulnak arról, hogy kik élhettek Hadrianus fala mellett: az eddigi leletek nemcsak a méretükben, hanem stílusukban is eltérnek egymástól, a klímaváltozás miatt viszont az eddig viszonylagos épségben megőrződött bőrtárgyak romlása is felgyorsul, így a további kutatások is veszélybe kerülnek.

