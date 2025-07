Váratlan fordulat: mégis okozhat rémálmokat a sajt

Tore Nielsen, a Montreali Egyetem alváskutatója tíz éve foglalkozik a sajt és a rémálom kapcsolatával: az első tanulmánya a témában 2015-ben jelent meg, a második pedig ezen a héten. A friss tanulmányban Nielsen és társai 1082 pszichológushallgató bevonásával egy online felmérést végeztek, amiben azt vizsgálták, hogy a diákok mennyire képesek felidézni az álmaikat, milyen típusú álmokat látnak, illetve mit gondolnak arról, hogy hatással van-e az alvásminőségükre az, amit esznek. A tesztben rákérdeztek arra is, hogy mit gondolnak, milyen étel hatott az álmaikra, hatott rájuk egyáltalán valami.

A felmérésben a legtöbben az édességet és a tejtermékeket okolták azért, mert rosszat álmodtak. A válaszadók 33 százaléka gondolta úgy, hogy az édességek miatt álmodik élénken, 31 százalékuk zavarónak, 38 százalékuk pedig bizarrnak ítélte meg az álmát. A tejtermékek esetében 23 százalékuk számolt be élénk álmokról, amelyek 22 százalékuk ítélt zavarónak, 27 százalékuk pedig bizarrnak.

Nielsen szerint erre több magyarázat is lehet: a legegyszerűbb természetesen a laktózintolerancia, ami a fizikai tünetei miatt az alvás minőségén is nyomot hagy. Az alváskutató szerint ezekből a mérésekből az is kiderül, hogy azok, akik egészségesen étkeznek, jobban alszanak és jobban fel tudják idézni az álmaikat, míg azok, akik nem, gyakrabban álmodnak rosszat. Az is kiderült, hogy azok, akik lefekvés előtt esznek, rosszabbul alszanak – de ez talán nem túl meglepő.

Nielsen nem adja fel

A sajtevés és a rémálmok között ezzel persze még nem sikerült ok-okozati összefüggést feltárni – Nielsen a laktózintolerancia mellett több magyarázatkísérletet is ad, ezek között természetesen szerepel a népi bölcsesség szerepe is – az, aki elhiszi, hogy a sajttól rosszat fog álmodni, rosszat is fog álmodni. Ez persze kultúra- és korfüggő is, a szerző a tíz évvel ezelőtti tanulmányában megjegyezte, Ernest Jones pszichoanalitikus szentül meg volt győződve róla, hogy az uborka rémálmokat okoz.

Annak ellenére, hogy a beszámolókból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni a teljes népességre nézve, ráadásul a felmérés csak a válaszadók véleményéről ad képet, arról nem, hogy valóban a sajttól álmodtak volna rosszat, Nielsen nem adja fel, és további kutatásokat tervez sajt- és álomfronton, mert mint írja, méltatlanul elhanyagolt témáról van szó.

A saját kutatásai előtt a témában csak a British Cheese Board rendelt meg egy felmérést, de az még ennél is különösebbre sikeredett: részletes adatokat ugyan nem közöltek, de az jött ki a végén belőle, hogy a sajttól az ember nem rosszakat álmodik, hanem épp ellenkezőleg, szépeket. Mint kiderült (?), a cheddar sajttól az ember például hajlamos hírességekkel álmodni, a red leicestertől pedig a gyerekkoráról. Stiltonfogyasztás után az egyik résztvevő egy vegetáriánus krokodilról álmodott, aki szomorú volt, amiért nem ehet gyerekeket, egy másik pedig arról, hogy katonák kiscicákkal lőnek egymásra.

Ha valaki biztosra akar menni, mindenesetre nem árt, ha kerüli késő esti sajtzabálást, és marad a biztonságosabb alternatíváknál: Nielsenék kutatásában mindössze egyetlen résztvevő volt, aki a savanyúságnak tulajdonította az álmát, ő pedig szépet álmodott.