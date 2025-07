A Lidl-tulajdonos Schwarz Csoport is ráhajt a nagy, európai AI-fejlesztésekre

A Lidl és Kaufland áruházláncok tulajdonosa, a Schwarz Csoport, amely Németország legnagyobb kiskereskedelmi vállalata, rávenné a német kormányt egy olyan új adatközpont fejlesztésére, amely központi szerepet játszik Európa AI-téren végzett erőfeszítéseiben – írja a Bloomberg.

A Dieter Schwarz vezette óriáscég éppen ma mutatja be az erről szóló, euromilliárdokat megmozgató terveit, állítják a Bloomberg által meg nem nevezett források.

A Schwarz éppen akkor lép színre terveivel, amikor Németország az új „AI-gigagyárakra” szánt 20 milliárd eurós EU-támogatásokból szeretne részesülni. Karsten Wildberger, Németország digitális ügyekért felelős minisztere találkozik többek között a Schwarz Group, a Deutsche Telekom AG és az SAP SE vállalatokkal, hogy megvitassák a „digitális szuverenitás” kérdését.

A Schwarz Csoport szóvivője elismerte, hogy érdeklődnek az adatközpont-pályázat iránt, de egyebet nem közölt, a Deutsche Telekom megerősítette részvételét a kormányzati ülésen. Az SAP nem kívánt nyilatkozni.

Európa most felpörgetné az AI-infrastruktúra fejlesztéseit, mivel attól tart, hogy a kontinens lemarad a kritikus technológiák terén, és túlzott függésbe kerül az amerikai szolgáltatóktól. Januárban az OpenAI elindította a Stargate projektet, amelynek keretében 500 milliárd dollárt szánnak az AI-ra az Egyesült Államokban. Három hónappal később az Európai Bizottság bejelentette, hogy finanszírozást nyújt öt „AI-gigagyár” számára – ezek hatalmas adatközpontok, amelyek mindegyike mintegy 100 ezer AI-chippel van felszerelve, és mesterséges intelligencia-modellek fejlesztésére szolgál.

Az EU arra számít, hogy ez ösztönözni fogja a magánbefektetéseket, és így öt-hét év alatt megháromszorozhatók Európa adatközponti kapacitásai. A Schwarz Csoport most úgy tűnik, élére állna egy olyan német konzorciumnak, amely beszáll ebbe a folyamatba. A cég viszonylag későn lépett be a technológiai piacra: 2017-ben kezdte el építeni saját felhőalapú szolgáltatását, a StackIt-et, amellyel az volt a célja, hogy olyan üzleti tevékenységeket kutasson, amelyek jobb hasznot hoznak, mint a kiskereskedelem.

