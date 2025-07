Sikerült azonosítani az elhízás 11 genetika endotípusát

Mint megírtuk, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legutóbbi összesítése szerint adatai szerint jelenleg mintegy 1 milliárd túlsúlyos ember él a világon. Bár a hivatalos definíció szerint az elhízás az egészségre ártalmas túlzott zsírtömeget jelenti, a testtömegindex (BMI) alapján kalkulált túlsúly korántsem jelenti mindenkinél ugyanazt a kockázatot, már csak azért sem, mert az obezitás kialakulásában számos különféle öröklött és életmódbeli faktor játszik szerepet a legváltozatosabb arányban és összetételben.

A New Scientist által most ismertetett új kutatási eredmény szerint közel tucatnyi verziója van a túlsúlynak. Amerikai és dél-koreai kutatók a medRxiv preprint szerveren publikált tanulmányukban több mint 2 millió elhízott ember kórtörténetét vetették genomszintű összehasonlító vizsgálat alá: 743 elhízáshoz kapcsolódó genetikai régiót azonosítottak, köztük 86 korábban még nem leírtat. Lokalizálták azokat a szöveteket is, amelyekben ezeknek a génvariációknak a kifejeződése elhízáshoz vezet.

A kategorizálásuk szerint a két főcsoportot a metabolikusan egészségtelen és a metabolikusan egészséges elhízás jelenti. Az előbbinél hat közvetlenül kapcsolódik az inzulintermeléshez, továbbiak az immunrendszer szabályozási zavaraihoz, valamint az étvágy és a testsúly hormonális szabályozásához, illetve a zsíranyagcseréhez kapcsolódó típusok.

Kiderült, hogy az általuk azonosított gének 11, általuk endotípusnak nevezett klaszterbe sorolhatók, és mindegyiket eltérő biológiai útvonalak jellemzi, amelyek azonban nem zárják ki egymást, egyszerre akár több is kifejeződhet egyetlen ember szervezetében. A kutatók a Mass General Brigham Biobank segítségével 48 ezer egyéni kórtörténet alapján validálták az endotípusokat. Állításuk szerint mivel a 11 endotípus közül hat az inzulinszabályozással kapcsolatos, egyes beavatkozások több klaszterben is hatékonyak lehetnek.

