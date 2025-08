Eiffel-torony méretű, metánjég csúcsok sorakoznak a Plútón, és több van belőlük, mint hittük

A Plútó egyenlítői régiójának körülbelül 60 százalékát boríthatják metánjégből (metán-hidrát) álló, hatalmas tornyok – jóval nagyobb területet, mint amit a tudósok eddig ismertek, derül ki egy új kutatásból - adja hírül a LiveScience.

A Journal of Geophysical Research: Planets folyóiratban megjelent tanulmány a NASA New Horizons űrszondája által gyűjtött adatokon alapul, amely tíz évvel ezelőtt készítette az első közeli felvételeket a törpebolygóról.

A Plútó Fotó: HYPERSPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRAR/Science Photo Library via AFP

Az űrszonda metánjégből álló, körülbelül 300 méter magas tornyokat észlelt – ezek körülbelül akkorák, mint az Eiffel-torony. A tornyok egymástól legfeljebb hét kilométerre helyezkednek el, kissé párhuzamos sorokban, és olyan geológiai alakzatot alkotnak, amelyet a csillagászok „pengés” terepnek neveznek.

A New Horizons fotója a Plútó „pengés" területéről Fotó: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

A tornyok a törpebolygó egyenlítője mentén, a Tartarus Dorsa régióban, egy hegyes területen, a Plútó szív alakú, Tombaugh-régiójától keletre találhatók.

A képződmények azokhoz a földi jégszerkezetekhez hasonlóak, amelyek nagy magasságú régiókban, például az Andokban alakulnak ki, és maximális magasságuk három méter. Efféle struktúrákat láttak már a Jupiter Európa holdján is, és lehetséges, hogy a Marson is léteznek ilyenek.

A New Horizons csak a szondával szemben lévő oldalon – azaz a találkozási féltekén – tudott nagy felbontású képeket készíteni a Plútó éles kontúrú felszínéről. Az infravörös hullámhosszon gyűjtött további adatok azonban arra utalnak, hogy a törpebolygó egyenlítői régiójának nagy része, a másik oldalon is metánban gazdag. Ez arra enged következtetni, hogy a tornyok ott is megtalálhatók.



Az eredmények azt jelentik, hogy ez a pengés terület a törpebolygó egyenlítőjének 60 százalékára is kiterjedhet – ami ötször akkora, mint az Egyesült Államok szárazföldi területe –, és ennek többsége a túlsó, sötét oldalon van. A kutatók szerint ennek megerősítéséhez közvetlen bizonyítékokra lesz szükség, ilyen lehet például egy űrexpedíció odaküldése.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: