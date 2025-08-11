Bámulatosan gazdag a kakaduk táncnyelve

A papagájfélék nem mindennapi intelligenciája újra és újra meglepi az etológusokat. Egy, a PLOSOne folyóiratban frissen publikált tanulmány szerint a kivételesen fejlett értelmi és összetett érzelmi folyamatok egyértelmű bizonyítéka a kakaduk (Cacatuidae) leginkább táncként leírható testbeszéde – írja a Cosmos.

A fajonként eltérő, de meglepően gazdag repertoárt az ausztrália Charles Sturt Egyetem kutatói elemezték a közösségi médiumok önálló és felettébb népszerű kategóriáját jelentő kakadus videók elemzése során azonosították, következtetéseiket saját megfigyeléseikkel ellenőrizték.

Az antropológusok, néprajzkutatók tánckottáihoz hasonló metódust alkalmazó ausztrál etológusok 30 egyedi figurát azonosítottak mind az öt tanulmányozott kakadufajnál. Köztük 17 olyat, amely eddig nem szerepelt a vonatkozó szakirodalomban.

A kakaduk legnépszerűbb táncelemei (zárójelben az alkalmazásuk gyakorisága) Fotó: Freire et aI

A kutatók feltételezése szerint az egyes táncfigurák sorrendje és kombinációja komplex kommunikációra alkalmas, ugyanakkor az is kiderült, hogy a házi kedvenc kakaduk a maguk és gazdáik szórakoztatására is gyakran produkálják ezt a viselkedést, legtöbbször valamilyen emberi füllel zeneként értelmezett összetett és ritmikus hangsorokból álló külső ingerre.

Az ausztrál kutatók szerint a kakaduk táncnyelvének leírása csak az első lépés ahhoz, hogy sikerüljön megérteni az összetett állami kommunikáció mélyebb tartalmait.

