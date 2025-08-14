Szinte bármilyen vírus ellen védelmet nyújthat egy új mRNS-alapú terápia

Heti egy szippantás egy asztma inhalátorhoz hasonló eszközből, és búcsút inthetünk a légúti vírusoknak. Ezzel, a sci-fibe illő jövőképpel kecsegtet egy friss, mRNS-alapú antivirális terápiát vizsgáló kutatás, amiről szerdán számolt be a New Scientist.

„Egy univerzális antivirális szerként gondolhatunk erre” – mondta a lapnak Dusan Bogunovic, a Columbia Egyetem immunogenetikusa. A szakember és kollégái által kifejlesztett, állatkísérletekben bíztató eredményeket mutató terápia a veleszületett immunválaszt készíti fel a vírusok érkezésére, ami így még idejében képes lehet akcióba lendülni és korlátozni a kórokozók sejtekbe jutását és replikációját.

A Science Translational Medicine folyóiratban szerdán ismertetett kísérleti mRNS-terápia 10 különböző, vírusellenes hatást kifejtő fehérjét kódol, amik termelődését normál esetben az interferon fehérjék váltják ki. Miután az mRNS-eket aranyhörcsögök tüdejébe juttatták, a sejtek elkezdték kifejezni a fehérjéket, és sikeresen megvédték a hörcsögöket a covidot okozó SARS-CoV-2 vírustól, azáltal, hogy a kezeletlen állatokhoz képest drasztikusan korlátozták a vírus replikációját.

„Ez egy tényleg izgalmas és nagyon ígéretes előrelépés, de több lépcsőre vagyunk még attól, hogy egy gyakorlatban is bevethető ellenszer váljon belőle” – mondta Aris Katzourakis, az Oxfordi Egyetem virológusa, aki nem vett részt a kutatásban.

Bármennyire is ígéretes az új kutatás, Bogunovic és Katzourakis is attól tartanak, hogy az mRNS-alapú vakcinák és terápiák fejlesztésére súlyos hatással lesz az amerikai kormányzat 500 millió dolláros forrásmegvonása. Az oltásszkeptikus nézeteiről ismert amerikai egészségügyi miniszter, Robert F. Kennedy Jr. augusztus elején jelentette be, hogy leállítják 22 mRNS-vakcinafejlesztés támogatását, amik a covid és az influenza ellen nyújtottak volna védelmet.

