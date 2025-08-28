A klímaváltozás tönkreteszi a cápák fogait

Szegény cápát az ág is húzza: nem elég, hogy a túlhalászat miatt az az állatok kevesebb zsákmányt találnak, mint korábban, a felmelegedő vízben nem tudnak olyan mélyre merülni, mint a megszokott hőmérsékleten, az egyre savasabb tengervíz pedig károsítja a bőrüket, és mint egy friss kutatásból kiderült, a fogaikat is.

Azt már korábban megfigyelték, hogy a korallokra, tarisznyarákokra és kagylókra katasztrofális hatással van a víz csökkenő PH-értéke, de arról már kevesebb kutatást végeztek, hogy ez milyen hatással van a tápláléklánc csúcsán álló cápákra. Egy friss kutatásban most ezt is megvizsgálták, és mint kiderült, a cápák fogai a savas vízben gyorsabban romlanak, a rajtuk található barázdák hamarabb letörnek, ez pedig megnehezíti a zsákmányszerzést, végső soron pedig az egész tengeri ökoszisztémára káros hatással lehet.

Feketeúszójú cápa Fotó: MICHAEL NOLAN/robertharding via AFP

A jelenlegi becslések szerint az óceánok PH-értéke 2300-ra 7.3-ra csökken a mostani 8,1-ről, ami komoly hatással lesz az egész óceán élővilágára. Azt, hogy hogyan hat a cápafogakra, a kutatók frissen kihullott cápafogakkal tesztelték, amelyeket egy német akvárium feketeúszójú cápáitól (Carcharhinus melanopterus) gyűjtöttek. A cápák természetes úton hullajtják el a fogaikat, így a kísérlet során cápákban nem esett kár.

Fogfürdő

A hat hímtől és négy nősténytől származó fogakat ezután nyolc hétre tengervízzel töltött tartályokba helyezték: az egyikben az óceán jelenlegi, a másikban a 2300-ban várható PH-értékét állították be. A fogak a savasabb környezetben kétszer olyan gyorsan romlottak, mint a mostani körülmények között. Ez különösen nagy problémát jelenthet az olyan fajoknál, amelyeknek kevesebb foguk van, illetve azoknál, amelyeknél lassabban cserélődnek a fogak.

Bár az eredmények ijesztőek (főleg azért, mert akik a cápafogak miatt aggódtak, egy korábbi kutatás eredményei láttán elégedetten dőlhettek hátra: ekkor az derült ki, hogy bár a savas környezet árt a fogaknak, de nem akkora mértékben, hogy ez veszélybe sodorja a zsákmányszerzést), azért még van remény: Maximilian Baum zoológus, a kutatás eredményeit közlő tanulmány vezető szerzője szerint elképzelhető, hogy az állatok képesek lesznek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, például azzal, hogy gyakrabban váltják a fogaikat.