Csodálatos rózsaszín csigahalat filmeztek le Kaliforniában

A Csendes-óceán mélye még mindig képes meglepetésekkel szolgálni – most éppen három új, a Liperidae családhoz tartozó fajt azonosítottak a Monterey Bay Research Institute and Aquarium (MBARI) kutatói, akik egy távirányítású tengeralattjáróval készítettek videót 3-4 ezer méteres mélységben. Az egyik újonnan felfedezett faj (Careproctus colliculi) egyik tagját 3300 méteres mélységben figyelték meg, rózsaszín színben tündököl, és a nagy szemeiről és 22 mellúszósugaráról lehet megismerni.

Nem a rózsaszín hal az egyetlen meglepetés a tenger mélyéről: a kutatók két kevésbé feltűnő fajt is azonosítottak a felvételek alapján. A köznapi néven sötét csigahalként emlegetett (Careproctus yanceyi) faj és a sima csigahal (Paraliparis em) fekete színben tündököl, mindkettőt az Alvin nevű távirányítású eszközzel gyűjtötték be 2019-ben.

Bővült a család

Míg korábban azt hitték, hogy a két fekete hal ugyanannak a fajnak egy felnőtt és fiatal példánya, Mackenzie Gerringer tengerbiológus szerint a morfológiai eltérések alapján egyértelmű, hogy külön fajokról van szó. A felfedezés nemcsak azért érdekes, mert így tovább gazdagodott a Liparidae család (ami a most azonosított három fajjal együtt 450 fajnál jár), hanem azért is, mert az új fajokat egy viszonylag alaposan kutatott helyszínen találták – ami jól mutatja, hogy mennyire keveset tudunk a tengerfenék élővilágáról.

Ennek nemcsak tudományos értéke van, hanem egyúttal figyelmeztetés is: a tervek szerint hamarosan meginduló mélytengeri bányászat olyan fajokat is veszélyeztethet, amelyeknek a létezéséről sem tudunk, a kitermelés ökológiai következményei pedig katasztrofálisak lehetnek, és nem csak a kitermelés helyszínét érinthetik.

Bár a narancssárga szín nem tűnik előnyösnek a rejtőzködés szempontjából, Gerringer szerint 3300 méteres mélységben ez már nem számít: úgyis sötét van, a csigahalak pedig nem a látásukkal, hanem a vízben terjedő vibrációk, szagok és ízek alapján tájékozódnak, amelyeket az úszóikon található érzékszervekkel érzékelnek.

