New York patkányai sajátos kommunikációt fejlesztettek ki

A legfrissebb becslések szerint New York patkányainak (Rattus norvegicus) száma körülbelül hárommillióra tehető. Hogy jobban megértsék a rágcsálópopuláció viselkedését, amerikai, valamint német tudósok különböző digitális technológiák, köztük a mozgásminták rögzítésére használt AI, valamint hőképalkotás és ultrahangok rögzítésének segítségével tanulmányozták a megapolisz patkányait – számol be a Popular Mechanics.

A cél az volt, hogy összevessék a nagyvárosi példányok viselkedését a patkányok tudományos irodalomban leírt jellemzőivel. A bioRxiv-en közzétett tanulmányban a kutatócsoport arról számol be, hogy a patkányok ultrahangokkal modulálják, egészítik ki kommunikációjukat, hogy az illeszkedjen az élőhelyük hangkörnyezetéhez. Három városi közeg – járdák, városi parkok és a metró – alapos elemzése után az adatok azt mutatták, hogy a metrórendszerben élő patkányok a zajos környezet miatt hangosabban kommunikálnak.

Patkány New York-ban Fotó: FATIH AKTAS/Anadolu via AFP

A patkányhangok elemzéséhez mély neurális hálózatot használva, figyelembe véve a környezeti zajokat – a metró mintegy 12 decibellel hangosabb volt, mint például a park –, a csapat azt állapította meg, hogy a New York-i patkányok hangadásai rendre rövidebbek, és kívül esnek a faj esetében általánosan leírt frekvencia- és idő tartományon. Ez alapján úgy tűnik, a hangadásuk és kommunikációjuk rendkívül jól illeszkedik, alkalmazkodik az őket körülvevő urbánus környezethez, hisz például egy mentőautó elhaladásakor felhangosodott.

A kutatás a társadalmi dinamika bizonyos tendenciáit is megmutatta. A kisebb patkányok – minden bizonnyal a fiatalok – csoportokban közlekedtek, valószínűleg még tanulták a táplálékszerzés módjait, míg a nagyobb patkányok inkább magányosak voltak.

