Trump és Kína miatt a vártnál lassabb lehet a megújuló energiaforrások terjedése

900 gigawattal csökkentette előrejelzését a tavalyihoz képest a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a globális megújulóenergia-termelő kapacitás növekedéséről – írta meg kedden a Reuters, amit az Egyesült Államok és Kína által az utóbbi időben meghozott politikai döntésekkel indokolnak.

Tavaly az IEA még az évtized végéig 5500 gigawattnyi megújuló kapacitás telepítésével számolt, de a kedden kiadott jelentésük már csak 4600 gigawattot jelez előre. Ez így is Kína, az Európai Unió és Japán mostani kombinált energiatermelő kapacitásának felel meg, és 2030-ig több mint megkétszerezi a globálisan telepített megújulóenergia-generáló kapacitást.

A kapacitásnövekedés 80 százalékáért a következő öt évben a napelemek felelnek majd, az alacsony költségük és gyors telepíthetőségük következtében. „A globális megújuló energia termelő kapacitás növekedését a következő években a napelemek dominálják majd, de ahhoz a szélenergia, vízenergia, bioenergia és geotermikus energia is hozzájárul” – mondta az IEA vezetője, Fatih Birol.

A tavalyihoz képest lefelé módosított előrejelzés nagyrészt a Trump-kormányzat döntéseihez köthető. A megújuló energiaforrások terjedését támogató szövetségi adókedvezményt kivezetése és más szabályozási változások következtében az USA-ban 45 százalékkal lassulhat a megújulók növekedése. Eközben Kína rögzített tarifákról aukciós rendszerre állt át, ami rontja a megújuló projektek megtérülését, ami miatt az IEA 5 százalékkal gyengébb növekedésre számít.

Ezeket a korrekciókat az IEA szerint részben kiegyensúlyozzák más régiók, köztük India, Európa és a legtöbb fejlődő ország, ahol a politikai döntések és a háztetőkre szerelt napelemek terjedésének következtében az eddig vártnál jobban rákapcsolhat a megújuló energia növekedése.